Herazo: "Gracias a Dios se me abrió el arco a puertas de las finales"

Diego Herazo, delantero y goleador de Millonarios en el presente campeonato, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su buena racha en los más recientes partidos y a la actualidad y objetivos del cuadro Embajador de cara a las finales del campeonato.

"Yo he estado tranquilo, siempre he tenido la confianza de los profesores, de mis compañeros, entonces he estado tranquilo, siempre uno sabe que hay momentos que al delantero el arco se le cierra y también hay momentos en que se le abre y van a llegar muchos goles. Gracias a Dios se abre ahorita, ya a puertas de las finales, que eso es importante, para llegar más motivado y con más confianza", comentó el bogotano sobre su semestre en Bogotá.

Mientras que del presente del equipo, dijo: "todo tranquilo, el equipo trabajando día a día para lo que se viene y cerrar de la mejor manera".

"Desde que inicio el torneo, todos los que llegamos y los jugadores que estaban en el proceso con el profe, saben qué es lo que quieren, en qué equipo están y lo que hay que pelear siempre en Millonarios, títulos y por estar siempre en el primer lugar", añadió al respecto sobre los objetivos del club.

Y destacó: "la virtud más grande es que somos un equipo que estamos acoplados, que todos sabemos lo que queremos, que defensivamente se ha comportado muy bien y que ofensivamente está mejorando, que era lo que nos faltaba".

Millonarios recibirá a Tolima en El Campín el próximo domingo, choque donde se estarán midiendo los dos líderes del campeonato, ambos con 38 puntos, de este partido señaló: "es uno de los juegos más importantes que tenemos ahorita, por lo que nos estamos jugando los primeros lugares, es un juego lindo para seguir mejorando y para coger la confianza para lo que se viene que son las finales".

Y recalcó sobre la importancia de este juego para Alberto Gamero: "para él todos los partidos son importantes, más que todo Tolima por lo que ha hecho en el último, es un gran rival.. por el momento, por lo que está haciendo ahora, es un partido lindo para demostrar que estamos para pelear el título".

De los rivales a tener en cuenta en cuadrangulares, señaló: "todos los equipos en Colombia son importantes... Nacional, Junior, Tolima, que es un equipo que siempre en el último tiempo ha estado peleando, Medellín, equipos que están en los ocho y van a pelear por el título".

Finalmente, sobre la lesión de Stiven Vega, declaró: "en el fútbol es imposible que no haya lesiones, todos los jugadores nos cuidamos y día a día nos preparamos, pero uno a veces no tiene esa suerte que no se lesione, es un tema que no va en uno, si lo manejáramos nosotros no ocurriría".