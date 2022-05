Wilmar Roldán completó 100 partidos en Copa Libertadores con polémica

Wilmar Roldán llegó a los 100 partidos en la Copa Libertadores este martes, en el juego Estudiantes Vs. Nacional de Montevideo, por la cuarta fecha del Grupo C del certamen continental. Al final del encuentro, los jugadores visitantes abordaron al árbitro colombiano para reclamar un supuesto penal no pitado.

La polémica llegó en la última jugada del partido, cuando los argentinos derrotaban 1-0 a los uruguayos con gol de Manuel Castro, entonces vino un pelotazo largo que cayó al área local y que, en el intento de controlarlo, rebota en la pierna de Fabián Noguera y va a dar a su mano izquierda, con el central antioqueño a pocos metros de la jugada, quien dejó seguir el compromiso.

De inmediato los jugadores visitantes reclamaron a Roldán, quienes lo abordaron casi que en su totalidad instantes más tarde, cuando ya el colombiano decretó el final del juego.

#Libertadores ¡POLÉMICA EN EL FINAL EN LA PLATA! Todo Nacional reclamó una mano de Estudiantes en el área, Wilmar Roldán no cobró nada y desató la furia de todo el plantel del Bolso. pic.twitter.com/u3hbB2ixB5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2022

Cabe recordar que en esta instancia de la Copa Libertadores no se cuenta con la herramienta del VAR, la cual empieza a contar a partir de los octavos de final.

Roldán, de 42 años, alcanzó los 100 partidos en la Copa Libertadores en 14 años de carrera. En la presente edición del torneo, ya ha dirigido cinco compromisos.