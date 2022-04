''Vereda El Remanso no es un campamento guerrillero'': Habitantes /

Se cumplen ocho días de la polémica operación militar en la vereda el Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. Allí el Ejército informó que habían sido dados de baja 11 disidentes del frente 48 de las exFarc, pero horas después se conoció la versión de la comunidad y de organizaciones de derechos humanos que decían que los muertos eran civiles. Caracol Radio viajó hasta la zona para conocer los relatos de la Comunidad.

Para ir a la Vereda el Remanso la única vía es la fluvial. Se llega en lancha por el río Putumayo, desde Puerto Leguízamo y el recorrido es de más de dos horas, dependiendo de las paradas que haga la lancha.

Al llegar a la vereda el Remanso, que hace ocho días vivía una fiesta por cuenta de un bazar para recaudar fondos para arreglar los caminos, aún se puede ver todo revuelto, la caseta donde se bailaba llena de latas de cerveza, mesas y sillas por el piso y todo el lugar lleno de pisadas como si se hubiera realizado una maratón, pero en realidad es la escena de un crimen y en las casas de madera se pueden observar los impactos de bala.

De las 50 personas que habitaban hoy no alcanzan a estar 15. Las balas y el susto los hizo salir corriendo.

Allí nos encontramos con una mujer que prefiere no dar su nombre y nos relata los momentos que vivieron cuando una fiesta se convirtió en tragedia.

''Cuando yo escuché unos disparos y mi sobrino me dijo que nos tiráramos al suelo. Me da tristeza porque al presiente lo mataron, él estaba haciendo una labor en la cocina, que estábamos haciendo un bazar para recolectar fondos. Mataron también a la esposa que ella era una muchacha muy humilde, que ni siquiera le gustaba la fiesta, ella era evangélica y dejó dos niños huérfanos''.

También conversamos con una joven que luego de terminar su turno en la cocina, su descanso fue interrumpido por los disparos y relata como fue impactada por una bala cuando se resguardaba en su casa, con lo único que tenía para protegerse con su esposo y su hijo: Un colchón.

''íbamos subiendo las escaleras cuando escuchamos los disparos. Lo único que teníamos aquí para cubrirnos era un colchón. Duró un rato los disparos cuando sentí que me dispararon y sentí que me iba quemando eso, entonces yo pegue fue un grito''.

Otro vecino en los micrófonos de Caracol Radio, contó como los hombres de negro entraron a su casa y revolvieron todo buscando a supuestos guerrilleros y armamento.

''Llegó gente armada, entró a la casa, como tres señores vestidos de buzo negro con sudaderas negras y verdes y nos preguntaban que si éramos guerrilleros que donde estaba el armamento, que donde habíamos escondido las armas, cuando en ningún momento en la casa había eso. Solo les decíamos que se tranquilizaran que nosotros éramos personas civiles de aquí de la comunidad''.

La operación militar según dijo el Ejército era contra alias 'Bruno' del frente 48 de las disidencias. Pero de él no se sabe nada, nos encontramos con un habitante del Remanso, quien nos dice que los hombres de negro y el Ejército lo confundieron con alias 'Bruno' y que lo encañonaron y lo maltrataron, el pensó me mataron y lo único que les dijo es que era un líder de la comunidad y no un guerrillero.

''Me anunciaban que yo era alias 'Bruno' yo a la hora de la verdad me sentí muerto proque me apuntaron con el fusil, me tiraron del buzo, me tiraron, me patearon''.

La comunidad está temerosa, muchos se han desplazado y los que resisten lo hacen por necesidad y no porque quieran.

Los habitantes con los que hablamos alzan su voz para decir que la Vereda el Remanso, no es un campamento guerrillero, sino una comunidad de campesinos que nunca le ha hecho mal a nadie.

''Eso es falso positivo no habitamos digamos no es un campamento de la guerrilla ni nada. Eso es duro para nosotros como comunidad saber y escuchar que nos están haciendo pasar como campamento''.

Aquí en la Vereda el Remanso hay presencia del Ejército y personal de la Fiscalía que adelantan la investigación para dar mayor claridad de lo que pasó y cómo un bazar comunal se convirtió en tragedia.