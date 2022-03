Quiñonez: "La llegada del profe Corredor nos llenó de confianza en el Once"

Once Caldas ha mostrado una mejor cara en esta Liga Colombiana. El equipo blanco actualmente está dentro del grupo de los ocho y en la fecha pasada, contra Deportes Tolima, consiguió un empate con cara de victoria por haber remontado un 2-0 en contra.

Dannovi Quiñonez, jugador de Once Caldas, habló sobre la actualidad del equipo blanco y la remontada reciente ante el cuadro Pijao, pero destacó que el gran artífice del buen momento es el técnico Diego Corredor.

"Para nosotros como jugadores es una inmensa alegría sentir la confianza a la hora de afrontar compromisos como estos", dijo, sobre el partido contra Deportes Tolima.

"El profe Diego Corredor es una persona esencial, más allá de lo deportivo, te influye en lo personal, a que estés claro en tus metas, por tu carrera, que uno rinda al 100. La llegada del profe a todos nosotros fue muy importante, él nos dio la confianza y nos ha ido implementando su idea de juego, en la que brillamos todos, la confianza es plena, hace que te sientas cómodo y eso se ve reflejado en el presente", afirmó Quiñonez.

El jugador de Once Caldas confesó que estar en un buen momento con su club ha sido un bálsamo para los años difíciles que atravesaron recientemente.

"Me siento contento por lo que ha venido mostrando Once Caldas, sabemos lo difícil que hemos pasado en los últimos dos años, cuando no podíamos sacar a relucir nuestro trabajo. Soy un jugador que trata siempre de apoyar a mis compañeros, respaldarlos en jugadas, trato de estar a la par de lo que pide el profesor", señaló.