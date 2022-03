Colombia a dar la pelea: Selecciones que van por el cupo de repechaje

La Selección Colombia consiguió un triunfo muy importante en la penúltima jornada de las Eliminatorias y logró mantenerse con vida y en pelea por el único cupo de repechaje para seguir con ilusiones de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Colombia venció por goleada 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla con goles de Luis Díaz, Miguel Ángel Borja y Matheus Uribe. Además de dejar atrás la mala racha de siete partidos sin victoria ni marcar gol, el equipo de Reinaldo Rueda llega con vida a la última fecha, al igual que otras dos selecciones. Todas quieren el cupo al repechaje.

Colombia por el repechaje

La Selección Colombia no solamente está obligada a ganar su último partido contra Venezuela, también deberá esperar que otros dos resultados de la jornada lo beneficien para quedarse con el repechaje. La Tricolor necesita que Perú no gane ante Paraguay para sellar su camino al repechaje. Incluso, si Colombia empata, podría lograrlo, pero Chile y Paraguay deberán perder sus respectivos partidos.

Perú por el repechaje

El camino de Perú es el más cómodo, pues depende de sí mismo para clasificar. Los Incas actualmente ocupan la quinta posición en la tabla de las Eliminatorias, la misma que entrega el boleto al repechaje, por lo que está obligado a ganar para no depender de nadie más y conseguir el tiquete. No obstante, de empatar, Perú necesitaría que Colombia no gane para mantenerse con el puesto de repesca.

Chile por el repechaje

El equipo de Arturo Vidal y Alexis Sánchez todavía tiene opciones de clasificar a Qatar 2022 por la vía del repechaje. La Selección Chile deberá ganar su partido contra el ya clasificado Uruguay y esperar que ni Colombia ni Perú ganen sus respectivos duelos en la última fecha.