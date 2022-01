Colmenares: Contraloría da la razón sobre detrimento en hospital Corferias

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el concejal Jorge Colmenares sobre su denuncia del detrimento por causa del hospital de Corferias durante la pandemia.

Colmenares aclaró que "es importante recordar que el Hospital Transitorio de Corferias comenzó su funcionamiento en mayo del 2020, pero más o menos en marzo presentamos una queja ante la Controlaría, en donde denunciamos una presunta posibilidad de detrimento patrimonial. Al día de hoy la entidad nos está dando la razón porque habla de detrimento patrimonial".

"Tal como lo comentaba, es de 4.000 millones de pesos, es que el centro hospitalario nunca alcanzó a ser ocupado en un 50%. 500 camas fueron instaladas, las cuales no lograron ser ocupadas. 4000 millones de pesos que fueron un detrimento del Gobierno de Claudia López", señaló.

De igual manera, Colmenares argumento que "no solamente es el hecho de la creación del centro Hospitalario Transitorio de Corferias, sino que desde este se realizaron 13 contratos y se firmaron por una directora o gerente de una subred, que fue suspendida por la propia alcaldesa y por la personería. Entonces acá nos damos cuenta que estaban utilizando esto como un elefante blanco para disimular una tensión y una prevención, pero en verdad lo utilizaban para realizar 13 contratos, según la investigación y el resultado que arroja la Contraloría sobre el detrimento patrimonial de 4.000 millones de pesos".

Finalmente, mencionó que "esos contratos no eran necesarios, porque para agosto luego de la creación del centro hospitalario todavía no se había logrado ni siquiera un 50% ocupación. Sin embargo, seguían contratando más camas y más personal que no tenía ninguna utilización. Desde los tres meses de la creación del centro de salud ya sabían que no se iba a utilizar este centro, pero la Secretaría de Salud y la alcaldesa preferían y continuar con este que generaba costos a los bogotanos".