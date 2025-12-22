Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 22 al 28 de diciembre

Entre el 22 y el 28 de diciembre, el movimiento de los astros configura un escenario distinto al habitual, en el que la energía general se vuelve más receptiva y propicia para recibir anuncios positivos.

Es una etapa en la que el cierre del año se combina con señales de avance, generando un clima de expectativa y renovación que se percibe de forma más clara en el plano emocional y mental.

Cabe resaltar que durante estos días, el mensaje del cielo apunta a recompensas que llegan tras períodos de esfuerzo, paciencia o espera prolongada.

Las vibraciones astrales favorecen la aparición de respuestas, confirmaciones y situaciones que aportan tranquilidad, motivación y una nueva perspectiva frente a asuntos que parecían estancados o inciertos.

Para algunos signos del zodiaco, esta semana se convierte en un punto de inflexión, donde las noticias alentadoras actúan como un impulso para cerrar el año con mayor confianza.

Lista de los Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias

Aries

Usted recibirá noticias positivas porque su esfuerzo reciente empieza a dar resultados. La energía de la semana le ayuda a destrabar situaciones que estaban detenidas y a recibir respuestas claras.

Géminis

Las buenas noticias llegan porque usted ha sabido adaptarse y comunicarse mejor. Esta semana favorece los mensajes, llamados o decisiones que le devuelven la tranquilidad.

Leo:

Usted se ve beneficiado porque recupera la confianza y el reconocimiento. La energía astral le trae confirmaciones que refuerzan su seguridad y le permiten avanzar con más firmeza.

Libra

Las noticias favorables aparecen porque usted busca equilibrio y diálogo. Durante estos días se aclaran asuntos pendientes y se generan acuerdos que le dan alivio.

Sagitario

Usted recibe buenas noticias gracias a su actitud positiva y abierta. La semana impulsa oportunidades que le devuelven el entusiasmo y le muestran nuevos caminos.

Piscis

Las señales alentadoras llegan porque usted ha sido paciente y constante. La energía de este período le trae respuestas emocionales o personales que le brindan calma y esperanza.

Números de la suerte de la semana del 22 al 28 de diciembre

Aries : 4, 12, 25

: 4, 12, 25 Tauro : 1, 18, 29

: 1, 18, 29 Géminis : 6, 15, 27

: 6, 15, 27 Cáncer : 2, 11, 24

: 2, 11, 24 Leo: 9, 20, 31

9, 20, 31 Virgo : 5, 14, 22

: 5, 14, 22 Libra : 3, 16, 28

: 3, 16, 28 Escorpio : 7, 19, 26

: 7, 19, 26 Sagitario : 8, 17, 30

: 8, 17, 30 Capricornio : 10, 21, 33

: 10, 21, 33 Acuario : 4, 13, 23

: 4, 13, 23 Piscis: 6, 18, 27