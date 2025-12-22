Lunes 22 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia informó que el día de hoy entre las 7:30 A.M. y las 8:30 P.M. habrá suspensión parcial preventiva del servicio de acueducto en el sector del barrio La Milagrosa.

Sector hidráulico 4: 8 de Marzo, Antonio Nariño, Calima, Conjunto Bosques de Gibraltar, Gibraltar, La Milagrosa, Las Veraneras, Marco Fidel Suárez, San Vicente de Paul, Zuldemayda.

Sector hidráulico 27: C.R. Sueños de Vida, Condominio San Antonio, Lagos de Iraka, Casas de Campo, veredas Aguacatal, El Caimo, El Edén, El Rhin, Maraveléz, Murillo, Padilla, Primavera, Santa Ana; vía al Edén, vía El Caimo, vía Tebaida; sector Planta de Beneficio Don Pollo, sector Aeropuerto Internacional El Edén, sector Club Campestre, sector Senior Plaza.

Sector hidráulico 29: Bahía Blanca, C.R. Barú, C.R. Cabo de la Vela, Ciudadela Comfenalco, Conjunto Caño Cristales, El Milagro de Dios, Río Claro, Río Verde, Urbanización Aguazul, Urbanización Guaduales de la Villa, Urbanización La Linda, Urbanización Santana, Urbanización Villa del Centenario, vereda Santa Ana, vía al Edén, vía Urbanización La Linda.

Sector hidráulico 301: 14 de Octubre, Bello Horizonte, Condominio El Carmelo, Las Veraneras, Los Naranjos, Los Quindos, Santa Rita, Urbanización La Virginia, Urbanización Marbella, Urbanización Villa del Carmen, Villa Alejandra.

Sector hidráulico 302: Alcázar del Café, Brasilia Puerto Espejo, C.R. Aires del Bosque, C.R. Ribadeo, C.R. Alejandría, Ciudad Puerto Espejo, Ciudadela Chilacoa, Conjunto Residencial Cielo, El Camino de Cocora, Jardín de la Fachada, La Fachada, Los Quindos, P.R. Caminos del Bosque, Parcelación La Paz, Santa Rita, Urbanización El Poblado, Urbanización La Virginia, Urbanización Lindaraja, Urbanización Manantiales, Urbanización Nuevo Horizonte, Urbanización Remanso de Manantiales, Urbanización Tesorito, veredas Aguacatal, La India, La Revancha, Puerto Espejo, Zulaybar, Villa Alejandra, Villa de la Vida y el Trabajo.

Y en hechos judiciales, un hombre muere y dos resultan heridos tras ataque con arma de fuego en barrio Los Quindos de Armenia

El pasado viernes 19 de diciembre, fue identificado Elkin Asdrúbal Salazar López, de 37 años, como la persona que perdió la vida en la madrugada de ese día, en hechos ocurridos en el barrio Los Quindos de la ciudad.

Según las autoridades, las víctimas se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes cuando fueron abordadas por cuatro sujetos, quienes, a bordo de motocicletas, dispararon armas de fuego, ocasionando lesiones a Salazar López y a otros dos hombres. Así lo manifestó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez

Elkin Asdrúbal Salazar López registraba siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, y hace aproximadamente cuatro meses había salido de un centro carcelario tras cumplir una condena.

Uno de los lesionados también contaba con antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), incluyendo una tentativa de homicidio ocurrida este año y anotaciones por concierto para delinquir.

No Hay derecho, un gestor de convivencia de la alcaldía de Armenia fue agredido en medio de un trabajo operativo

El hecho se registró en la mañana del domingo 21 de diciembre en la plaza de Bolívar de la ciudad donde un gestor de convivencia fue agredido de manera violenta mientras cumplía con su labor de control y recuperación del espacio público.

Durante el requerimiento a una vendedora informal de tinto, una persona que se encontraba en el lugar reaccionó de forma agresiva, profiriendo insultos y golpes.

El reporte fue entregado por el secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que en un hecho de intolerancia un hombre agredió al gestor con un bate generándole lesiones por lo cual fue remitido a la atención hospitalaria correspondiente.

Tras la congestión este fin de semana en la vía La Línea por el alto flujo de vehículos, desde la Policía de carreteras del Quindío entregan recomendaciones en el marco de la navidad

Frente a los cierres que se registraron por este importante corredor vial teniendo en cuenta que no se puede generar represamiento de vehículos al interior de los túneles, el coronel Luis Fernando Atuesta comandante de la Policía del departamento invitó a verificar las condiciones técnico mecánicas porque muchos de los accidentes son por fallas mecánicas en la mayoría de los casos.

Masiva participación de animalistas en el Quindío que realizaron un cordón humano como símbolo de protesta en contra del uso de la pólvora

En Armenia, colectivos y defensores animalistas realizaron un cordón humano en inmediaciones del centro comercial Interplaza, sobre la Calle 50, como protesta simbólica en rechazo al uso de la pólvora, bajo el eslogan “Estallidos que matan”. La movilización se llevó a cabo tras la muerte de dos perros, víctimas de las detonaciones durante la temporada navideña.

Recordemos que el pasado 7 y 9 de diciembre, dos perros fallecieron en Armenia tras sufrir graves efectos por los estruendos de la pólvora. Horus, un border collie murió luego de un cuadro severo de estrés que derivó en complicaciones médicas, y Bobby, perdió la vida tras padecer múltiples convulsiones asociadas al ruido intenso de las detonaciones.

Durante cerca de dos horas, los defensores de animales realizaron cánticos, entregaron volantes informativos y una golosina simbólica a los aproximadamente 6 mil vehículos que transitaron por esta vía. Una de las animalistas presentes en esta protesta, Ximena Padilla Suarez, manifestó su agradecimiento por este encuentro y apoyo

El alcalde de Armenia confirmó que paralizaron fuegos pirotécnicos para no afectar a los animalitos en la temporada decembrina

Y es que se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de la ciudad, James Padilla y los colectivos animalistas para analizar diferentes temas.

El mandatario local inicialmente mencionó que el balance ha sido positivo en cuanto a bienestar animal puesto que han dado respuesta a una de las solicitudes que estaba enfocada a las esterilizaciones.

Envío un llamado especial a la comunidad para no usar pólvora puesto que las detonaciones afectan a los animalitos es por eso que anunció el freno a los fuegos artificiales para no afectarlos.

El abogado Joaquín Urrego es el nuevo contralor municipal de Armenia para el periodo 2026-2029

En el archivo del Concejo de Armenia fue elegido el contralor municipal para el periodo 2026- 2029. El abogado Joaquín Urrego es el contralor electo con 15 votos de los concejales a favor.

En diálogo con Caracol Radio, el nuevo contralor evidenció su optimismo por la designación puesto que fue un respaldo importante al obtener 15 votos de 19 de los corporados por eso agradeció el apoyo.

Mencionó que es abogado de profesión, especialista en contratación estatal, especialista en derecho público, magister en derecho constitucional con más de 17 años de experiencia en el sector público.

Afirmó que trabajarán con base a cinco ejes que van dirigidos a fortalecer el control fiscal en el municipio y la modernización y armonización tecnológica.

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, y la gerente de Proyecta, Lina Marcela Roldán Prieto, lideraron la socialización para la construcción y/o reconstrucción del nuevo hospital Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Quimbaya.

A la jornada llevada a cabo en la localidad, asistieron entre otros una delegación de la Alcaldía, concejales, diputados, Veeduría del proyecto y comunidad en general, que no solo conocieron detalles de la iniciativa, lista para ser ejecutada, sino que absolvieron inquietudes y expresaron interrogantes durante la socialización.

Quedó claro que las obras están listas para su inicio, solo pendientes de la implementación del Plan de Contingencia a cargo de la Gerencia del hospital y la Alcaldía Municipal, para lo cual, tanto Gobernación como Proyecta, expresaron su disposición y apoyo a las acciones que en ese sentido se deban desarrollar.

Se espera que dicho Plan de Contingencia, esté listo iniciando el próximo año para que, en un plazo de 18 meses, si no ocurre ninguna contingencia inesperada, se cuente con un nuevo hospital para el cual el Gobierno del Quindío dispuso alrededor de 29.000 millones de pesos provenientes de regalías.

Desde la Cruz Roja en el Quindío reconocieron la importancia del simulacro en el aeropuerto internacional El Edén

Y es que se llevó a cabo un simulacro en la terminal aérea liderado por la aeronáutica civil, la unidad nacional de gestión del riesgo y las entidades territoriales. Precisamente Cristian Martínez de la Cruz Roja en el departamento dio a conocer que fue un trabajo importante para evaluar la capacidad de reacción ante un eventual accidente aéreo. Afirmó que como observadores en el área asistencial, médica y psicosocial el enfoque fue asegurar de estar preparados para brindar la mejor atención a las víctimas y a sus familias en situaciones de este tipo de emergencia.

Ciudadanos evidenciaron su inconformidad por las obras del puente Rojo de Calarcá debido a que consideran falta culminar, desde el Invías informaron que la obra avanza y que el 13 de enero se podrá transitar

El pasado 16 de diciembre se llevó a cabo la socialización cierre del contrato de obra cuyo objeto corresponde a la construcción del puente en la vía terciaria Puente Rojo- La Virginia- La Rochela en Calarcá.

En efecto Diana Mirella Rodríguez líder y residente de la vereda Santo Domingo del municipio se mostró inconforme puesto que se evidenciaron las obras que se llevaron a cabo, pero la situación tiene que ver con la falta de rampla lo que impide la movilidad.

Además, dijo que no hay muros de contención pues solo hay estopas entonces considera es muy complejo el tema ya que es una obra que han esperado desde hace muchos años y cuando les realizaron la socialización en el mes de febrero les dijeron que iba a quedar la rampla para el acceso oportuno a la estructura.

Desde el Invías nos informaron que el 16 de diciembre se realizó la socialización de la obra del Puente Rojo en el municipio de Calarcá, sobre el río Santo Domingo, tal como estaba programada con la comunidad y de acuerdo con la obligación de la interventoría que debía dar a conocer la obra ejecutada a la fecha.

En la reunión se informó sobre la entrega del 100% de la estructura del puente y se indicó, que en la semana del 22 de diciembre se instalará una capa granular compactada de subbase de 20 cms faltante en las zonas de aproximación (aproches) y/o accesos del puente. Finalmente se comunicó que el puente puede utilizarse después del 13 de enero de 2026, cuando se cumpla los 28 días de fraguado del tablero del puente.

Un total de 97 familias quindianas fueron beneficiadas con subsidios de vivienda otorgados por Comfenalco Quindío, en un acto oficial en el que se entregaron cartas de asignación por un monto cercano a los 3.980 millones de pesos, recursos destinados a la compra de vivienda nueva.

El director ejecutivo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes, destacó que los subsidios asignados oscilan entre 20 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la categoría del trabajador.

Los subsidios están dirigidos a afiliados de las categorías A, quienes ganan hasta dos salarios mínimos, y B quienes devengan hasta cuatro salarios mínimos.

Luis David Valencia, es uno de los beneficiarios de esta entrega de subsidio de vivienda nueva, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando la importancia de esta ayuda para cumplir el sueño de tener casa propia.

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACORD, capítulo Quindío, realizó la gala Deportista del Año 2025, un evento en el que se reconoció el rendimiento, la disciplina y los resultados alcanzados por los principales exponentes del deporte departamental durante la temporada

En el marco de la premiación, ACORD Quindío entregó los principales reconocimientos del año. El ACORD de Oro fue otorgado a Juan Diego Yepes, de patinaje, por una temporada de alto nivel competitivo. El ACORD de Plata lo recibió Julieth Jiménez, de pesas, mientras que el ACORD de Bronce fue para Camilo Redondo, de atletismo. El reconocimiento ACORD Paralímpico fue concedido a Andrea Orozco, de judo, por su desempeño y proyección deportiva.

El galardón ACORD del Futuro quedó en manos de Verónica Torres, de pesas, como una de las principales promesas del deporte quindiano.

En la categoría Actuación Colectiva, el premio fue para Caciques femenino, por su destacado desempeño durante la temporada. El reconocimiento a Mejor Entrenador fue para Jefferson Waldir Gómez, técnico de patinaje, por su trabajo formativo y competitivo y por su incidencia directa en los resultados obtenidos por los deportistas del departamento.