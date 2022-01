COVID: Preocupación por personas que no se han vacunado aumenta en MinSalud

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el doctor Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, sobre la más reciente investigación en donde se señala que las personas no vacunadas tienen más riesgo de morir de COVID.

"Esta es una actualización de una cohorte que hemos llamado Esperanza, dado precisamente la esperanza que ya se está haciendo tangible de que superemos esta pandemia. En este estudio que hicimos durante el mes de diciembre, en donde se incluyó más de 22 millones de personas mayores de 30 años, encontramos que las personas no vacunadas tienen varias veces más riesgo tanto de hospitalización como de muerte", aclaró el doctor.

En este sentido, el doctor dio un ejemplo sobre la investigación "en el caso de las personas de 80 años, durante el mes de diciembre, el riesgo de morir por COVID fue 5 veces mayor en las personas no vacunadas comparadas con las completamente vacunas. Esto se encuentra en todas las edades de adultos y de la misma manera también un mayor riesgo de hospitalización, estos datos son consistentes con lo que la literatura internacional ha encontrado".

Sobre los mitos que la gente maneja para no vacunarse confesó que "hay una proporción muy pequeña que son personas en áreas dispersas, a las cuales estamos esperando llegar. Pero si preocupa mucho las personas en áreas urbanas que tienen acceso inmediato a la vacunación, pero que no lo han hecho. Esto puede estar relacionado con teorías de la conspiración absurdas y, por supuesto, con información que lamentablemente algunas personas se han encargado de replicar. No podemos poner a todas las personas en el mismo paquete, hay personas que tienen poca información y a su vez miedo".

De igual manera, indicó que "a estas personas con miedo hay que decirles que miren a su alrededor, pues muchas personas en el mundo se han vacunado y esta es segura y efectiva. La intención es que no solo se protejan ellos, sino a los demás".

Por otro lado, mencionó que "realmente es muy difícil llegar a las personas que creen en teorías de la conspiración, pues es muy complicado convencerlas. Pero en el medio hay un montón de personas que hay que decirles que los eventos adversos son muy raros y que pueden confiar en que vacunarse es la mejor decisión".

En cuanto a las dudas de la población sobre la efectividad de las vacunas, aclaró que "la conclusión del informe es que todas las vacunas tienen una muy buena efectividad, previenen la hospitalización y la muerte. Sin embargo, hay algunas que demuestran disminución de la efectividad en personas de mayor edad, pues las personas mayores por el envejecimiento pueden perder más rápidamente su capacidad protección".

"Lo cierto es que todas las vacunas tienen una muy buena efectividad para prevenir y ahí es donde hay que enfocarse, tenemos una posibilidad de complementar la protección. Las personas a veces se confunden y creen que hay que ponerse la misma marca que le pusieron y no es así. De hecho, si se presenta el virus de maneras distintas pueden estar más protegidos".