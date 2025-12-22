Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron en medio de las tensiones con EE.UU.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en su cuenta oficial de Telegram un video en el que se confirma el zarpe de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con petróleo venezolano, en medio de las tensiones con EE.UU.

“Zarpa desde nuestro país un buque de la compañía estadounidense Chevron con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos, con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera, (...) ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra Patria en su camino de avance y victoria!”, aseguró la Vicepresidenta.

Noticia en desarrollo...