Mayorquín llama errores a los delitos que están en investigación

En las primeras declaraciones públicas concedidas a medios, Andrés Mauricio Mayorquín entregó una confusa explicación sobre las razones por las cuales su esposa llegó a estar favorecida con, al menos, 24 contratos con distintas entidades del Estado.

Aseguró que él se equivocó, pidió perdón por ello, pero al mismo tiempo dice no reconocer que cometió una conducta inadecuada.

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Andrés Mauricio Mayorquín, el exasesor de María Paula Correa, jefe del Gabinete del presidente Iván Duque, contó que ha “cometido conductas”, pero que serán los entes de control los que determinen si estas conductas fueron incorrectas. “No todo es perfecto, pero en términos generales estamos buscando demostrar nuestra inocencia en todos los aspectos de la vida pública”, dijo, al tiempo que pidió disculpas al presidente Duque, a María Paula Correa y al director del DAPRE, Víctor Muñoz.

Explicó que su esposa, Karen Váquiro es una mujer que consigue las cosas por sí misma y que hasta el momento, todas las interventorías han demostrado que los contratos se cumplieron y no se ha dudado de la calidad de trabajo de su esposa, “ella no necesitaba de mi apoyo”, remarcó.



En cuanto al manejo de la información del lugar en el que trabajaba Mayorquín, aseguró que nunca compartió información confidencial con ella, “yo hago mi trabajo, ella hace el suyo”. Además, destacó que nunca se ha puesto en tela de juicio el trabajo que ella ha desarrollado y aclaró que antes de que él entrara a trabajar en presidencia, su esposa ya tenía contratos con instituciones como en la Agencia de Desarrollo Rural.

Frente a la manera como su esposa desarrollaba los más de 25 contratos al tiempo, dijo que no tenía en “el radar” su actividad contractual y afirmó que no todos los contratos se dieron al mismo tiempo, “esto no es que yo llego y se gana 25 contratos. Ella empieza a crecer, ella poco a poco va creciendo”.

En otros aspectos, como los mensajes que le envió al alcalde de Cartagena William Dau o cuando su esposa dijo ser soltera, comentó que son “minucias del proceso que se deben revisar”. Sin embargo, insistió que él nunca la recomendó, ni cree que su jefe (María Paula Correa) tuviera conocimiento de quién era su esposa.