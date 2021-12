Cruda y emotiva historia de reparación: De falsos positivos al paracaidismo

En 6AM Hoy Por Hoy se tuvo una entrevista exclusiva entre Juan Esteban Muñoz, exteniente que estuvo involucrado en falsos positivos, y Cecilia Arenas, integrante del colectivo Madres de Soacha. Estas dos personas hablaron del perdón y de cómo se avanza en temas de reparación.

El exmilitar explicó su vida y su historia desde este actuar, mencionando que huyó del país con documentación falsa y que volvió para tener un propósito de vida: reparar a las víctimas. Esto, mediante su fundación Fraterno. Cecilia, por su parte, habló del perdón y de la buena relación que mantiene con Juan Esteban.

Palabras de Juan Esteban:

"Es una tarea que lo pone a uno en el punto de muchas personas, pero también yo soy de la mentalidad de que si se hizo el daño, que sea la primera persona en reparar ese daño. Hemos logrado cosas maravillosas, la pasión por seguir está.

Sí, yo participé en falsos positivos. Aquí hay que aclarar que yo no alcanzo a ver por qué hay gente interesada en que se dio o no una orden. En ese entonces, a nosotros no nos hacía falta que nos dieran una orden de vaya y mate a esta persona. Todos estábamos tan enfermos de guerrerismo e inmaduros, se respiraba un ambiente de sangre. Creíamos que lo que hacíamos era correcto. Yo tomé una decisión y no quería pagar cárcel, me fui a Europa con una documentación falsa, luego capté el mensaje de que lo que hice estaba mal. Creía que lo que estaba haciendo era necesario, no correcto. No es cuestión de escudarse, sería muy cobarde decir que decidí una orden para cometer falsos positivos, sino que era todo el engranaje. Otra gente, de altos cargos, daba el respaldo, pero nosotros dábamos el camino de guerrerismo, creíamos que había unas vidas que valen más que otras. Manchamos el nombre de la institución totalmente.

Viviendo en Europa y conociendo otras personas, otra mentalidad, tomé la decisión de que me está ganando el no poder dormir y vuelvo a Colombia a afrontar mi situación política y me entero de la JEP. Todo lo hice con la intención de recibir beneficios, con esa intención lo hice. En la cárcel recibo una visita de mi padre, que fue a visitarme, y me dice que está feliz de que yo esté acá, que ya no esté huyendo y que saldré con mi propósito de vida. Estando detenido entendí que mi propósito de vida era la reparación junto a los deportes extremos y conocí a quien hoy en día es mi esposa.

Yo monté un gimnasio dentro del batallón y recibí víctimas de conflicto armado allí, cuando estaba detenido. Empecé a darle forma a la reparación y entendí que hay víctimas diferentes. Ahí quise montar una fundación y quiero que esto sea mi propósito hasta que fallezca. Hubo una víctima con algo bastante grave con las FARC y entendí que no solo debía reparar a mis víctimas, sino a todos. Ahí empecé a llamar a víctimas de falsos positivos, incluido a los míos; no tuve tanto miedo como cuando llamé a las víctimas.

Yo les propuse saltar de un avión, pero con esa metodología era una gran idea para recuperar la confianza. Ahora, pusieron la vida en personas que les hicieron daño. Incluso yo he comido en la casa de ella (Cecilia), ella se ha quedado en mi casa. Es parte de la metodología. Hay muchos más temas complejos de saltar un avión, sino abrir las puertas de su casa. Me decían que no le recibiera comida que me iba a envenenar; a ella que no se quedara en mi casa porque la iba a matar..."

Palabras de Cecilia:

"Es importante dar el perdón y recibir el perdón. Le di mi corazón a Juan Esteban para saltar esa vez.

Hay más posibilidades de perdonar y conozco muchísimas víctimas que han perdido a sus seres queridos y que dicen que quieren aprender a perdonar. Me piden que les ayude a aprender a perdonar, que no pueden seguir con ese odio y dolor. Nos hicieron un daño, pero este odio y esta sed de venganza lo va carcomiendo a uno mismo.

Hay un pedazo que nos saltamos. Cuando estuve en el batallón, yo fui una de las personas que fue más duras con él y le dije directamente que él hacía esto porque necesitaba tener un proyecto de vida. Yo lo digo porque voy mucho a las cárceles. Algunas de las madres conmigo no sabían que era un proyecto de vida. Cuando Juan terminó de hablar le dije que yo quería saltar con él y se puso pálido, no lo podía creer".

