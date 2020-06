Madres de Soacha insisten en no trabajar con el Centro de Memoria Histórica

El colectivo 'Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá', (MAFAPO), que reúne a 14 mujeres que perdieron a sus hijos a manos de militares que los presentaron luego como guerrilleros caídos en combate en 2008, casos conocidos en el país como falsos positivos, tomaron la decisión de no continuar trabajando y participando en los programas del Centro Nacional de Memoria Histórica, al considerar que las posturas del director de la entidad, Darío Acevedo, no son garantía para sus derechos. Así lo explica Cecilia Arenas una de las madres de Soacha.

"Nosotras buscamos verdad y allí no tenemos ninguna garantía de esa verdad y a la memoria. El señor Darío Acevedo busca arrinconarnos y poner en un pedestal a los que cometieron los falsos positivos. Él no conoce el tema el no tiene idea de qué son los falsos positivos".

Por su parte el Centro Nacional de Memoria Histórica, reitera su compromido con las madres víctimas de los falsos positivos e insistirán en seguir adelante con el trabajo con ellas y esperan tener un diálogo con las madres de Soacha, para buscar la manera de que no se retiren de la entidad.