Daniel Cataño: "Una cosa es ser campeón en junio y otra en diciembre"

Daniel Cataño, volante antioqueño del Deportes Tolima, expresó, en El Alargue de Caracol Radio, su ilusión por conquistar una nueva estrella con el 'Vinotinto y Oro', además de asegurar que festejar el título a fin de año es algo más especial que hacerlo en junio.

"Lo hemos hablado con los compañeros, una cosa es ser campeón en junio y otra en diciembre, a eso le estamos apostando, más que sería un bicampeonato", comentó.

Respecto al duelo de este domingo ante Millonarios, analizó: "Millonarios es un equipo que juega muy bien a la pelota, con más posesión que es muy diferente a lo que América juega. Como grupo tenemos que morir con nuestra idea y lo que queremos conseguir".

Mientras que de su actualidad, señaló: "he tenido varios momentos muy buenos, lastimosamente las lesiones no me han permitido seguir en ese rumbo. Ahorita estamos en un momento bastante importante, la idea es seguir aprovechándolo, mantenerlo".

De Hernán Torres, explicó: "lo que más le rescato al profe es que siempre quiere ganar y eso contagia al grupo. Siempre quiere ir al frente y siempre quiere ganar".

Finalmente, el volante reconoció el crecimiento del cuadro de Ibagué en los últimos años, "nosotros estamos con humildad, con tranquilidad, pero también sabemos y reconocemos nuestro potencial, lo que hemos ganado, lo que hemos crecido, el respeto que nos hemos ganado en el fútbol colombiano y todo eso lo usamos a favor".