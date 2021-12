Menosse: "Con los tres puntos en casa podemos soñar con la final"

Hernán Menosse, defensa uruguayo del Deportivo Cali, se refirió, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, a la actualidad del cuadro 'Azucarero', quien actualmente lidera el Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Menosse destacó el punto que sumaron en su visita a Barranquilla, aunque lamentó el empate en el cierre del partido. "Hicimos un partido muy táctico y muy inteligente, al final se nos escapó con ese penalcito".

Entretanto, sobre la importancia de la llegada de Rafael Dudamel al banquillo, el uruguayo destacó: "con el profe Arias llevábamos un año y medio con él, cuando hay cambio de entrenadores todos el mundo aprieta para mejorar, no hay titular ni suplente. El profe vino con ese envión anímico que de pronto no lo teníamos".

Mientras que destacó la importancia de conseguir un triunfo este sábado ante Nacional, en procura de llegar a la final. "Son partidos lindos, un partido especial. Nacional ha hecho un buen año, se quedó con la Copa y en la clasificación nos sacó varios puntos. Nosotros no somos ni menos ni más que ellos".

"Esperamos poder darle una alegría a nuestra gente en nuestra casa que va a estar con estadio lleno. Espero con los tres puntos nos podamos encaminar a la recta final. Con los tres puntos en casa podemos soñar con la gran final", concluyó.

"El sueño de todos nosotros es poder meternos en una final, el sueño mío es poder lograr algo con el Cali", añadió al respecto.

De Teófilo Gutiérrez, señaló: "es un jugador diferente, tuve la posibilidad de jugar con él en Argentina, fuimos compañeros. Es un jugador clase A, se sabe mover, sabe aprovechar las debilidades del rival".

Finalmente, sobre el supuesto interés de otros equipos del fútbol colombiano, comentó: "estamos en una época complicada, donde muchos de nosotros terminan contrato. Sí es verdad que me han llamado equipos, prefiero no dar nombres por respeto. Lo manejo con tranquilidad, me enfoco en el día a día. Ojalá que en el día de mañana me pueda sentar y pueda arreglar lo mejor para mi familia y para mí".

Menosse termina su contrato con el Deportivo Cali el próximo 31 de diciembre.