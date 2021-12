William Cuesta: "Acá en Colombia me gustaría jugar en Nacional y América"

"El profe siempre me trató de la mejor manera para que cuando me llegara la oportunidad pudiera aprovecharla", le dijo William Cuesta a El Vbar. El guardameta nació en Vigía del Fuerte, un municipio antioqueño de no más de 10.000 habitantes.

Sobre la salida de su excompañero Álvaro Montero opinó el arquero de 28 años: "son temas privados, yo no me meto en esos vainas. Tomó la decisión de hacerlo así ¿Qué le vamos a hacer?".

Acerca de Hernán Torres contó Cuesta: "él es el técnico y el que nos entrena a nosotros los arqueros. Con el profe siempre hemos hablado en entrenamiento de las falencias que tenemos y hay que mejorar. Desde que él llegó acá he mejorado muchas cosas".

William Cuesta es el arquero que menos goles ha recibido en estas dos fechas de los cuadrangulares, apenas uno de Alianza Petrolera. En la victoria de Tolima sobre el América el guardameta de 28 años atajó varios balones importantes.

Por último, Cuesta reveló cuáles eran sus clubes favoritos: "acá en Colombia me gustaría jugar en Nacional y América. Son los equipos más grandes de Colombia y desde pequeño uno va creciendo viendo a esos dos equipos".