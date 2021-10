"Para que los delanteros de Colombia marquen hay que llevarles la pelota"

Giovanni Hernández, exjugador de la Selección Colombia y actualmente director técnico, dialogó con El VBar Caracol desde Barranquilla, donde se refirió al momento actual de la Selección Colombia, profundizando en la falta de gol que viven los atacantes del combinado nacional.

"Lo que es Falcao, Borré, Roger (Martínez), Duván (Zapata)... para que ellos puedan ser protagonistas deben llevarle el balón, no he visto el primer goleador que no le lleven el balón y que en la primera la meta, será de buenas. No tiene que ser así", comentó sobre los delanteros del combinado nacional.

"Yo creo que un equipo de fútbol, en este caso la Selección, en los momentos que llegue, que pise más el área los volantes, los bandas, van abrirle más espacio a los delanteros y ellos abrirle los espacios para que lleguen a posición de gol", añadió.

Hernández cuestionó: "nos ha faltado en esa parte, ¿con Uruguay cuántas opciones tuvimos?, ¿con Brasil cuántas opciones tuvimos? Hay que ser muy minucioso en esa parte, yo te hablo como entrenador".

Para el hoy entrenador del Atlético de Cali, Reinaldo Rueda tiene la clave para solucionar la poca generación de juego. "Tengo un maestro como es Reinaldo, Reinaldo sabe manejar sus fichas, cada entrenador tiene su forma, sus modelos. Qué deba hacer, yo no lo sé, simplemente estamos hablando de generación de juego. Si el enlace es Juan Fernando (Quintero) que esté en el cuento que es, que él pueda filtrar el balón a los delanteros".

"Vi en un momento dado que recuperamos tres o cuatro balones a Brasil en el segundo tiempo, no tuvimos miedo y hay fue cuando generamos, pero cuando tú esperas como Colombia esperó a Brasil, es muy difícil para los delanteros", mencionó respecto al partido anterior.

'Gio' fue más allá y se refirió al cambio que se ha presentado hoy en día en el fútbol a nivel continental. "Todo el mundo habla de bandas y ¿cuándo vamos a jugar fútbol en el medio?, ¿cuándo vamos a jugar con internos? Es un conjunto de combinaciones que te ayude a hacer el fútbol que se necesita".

Para el exvolante, el principal cambio en el fútbol se dio por Pep Guardiola. "Hoy el fútbol ha cambiado demasiado, el fútbol lo cambió Guardiola, todos queremos jugar como juega Guardiola, no se puede, Guardiola tiene los mejores jugadores del mundo. Al fútbol hoy le han metido una cantidad de cosa que hoy me tiene aterrado (...) todos queremos ser ejemplo de eso que Guardiola viene haciendo".

Giovanni Hernández, quien cuestionó la polivalencia de los jugadores en el campo de juego, añadió: "el fútbol no va a cambiar, el 4-3-3 viene desde la época de Freddy (Rincón) con Ochoa. El fútbol lo hemos cambiado nosotros mismos por dejarnos guiar por algo que es a nivel europeo y nosotros no somos europerizados, nosotros somos colombianos".