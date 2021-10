Rueda sobre el juego ante Ecuador: "Todos los partidos son una final"

Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de este jueves ante Ecuador en Barranquilla, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Para el vallecaucano, el duelo será "una final".

"Nosotros debemos seguir fortaleciendo lo que hemos venido desarrollando. Todos los partidos son diferentes, todos los partidos son una final. Esta Eliminatoria es muy compleja", comentó el estratega respecto al planteamiento para este compromiso.

El seleccionador nacional no dio detalles de un posible once; sin embargo, informó que cuenta con todo el plantel a su disposición. "Por fortuna todos los jugadores los tenemos a disposición, no tenemos lesiones o sanciones. La idea es contar con todos los jugadores para el día de mañana".

Al respecto agregó: "Estoy en ese proceso, voy a tener la última charla con los jugadores. Mañana podrán evaluar el once".

Para Rueda, el clima no marcará ninguna diferencia, puesto que Ecuador siempre ha hecho buenas presentaciones en Barranquilla y viene de jugar en condiciones similares. "Ellos vienen de jugar en Guayaquil y Caracas, dos lugares con climas similares al de Barranquilla".

Mientras que recordando el 6-1 de hace un año en Quito, también por las Eliminatorias, el técnico destacó que fue "accidente", del cual los jugadores ya se han logrado reponer.

"Tuvimos la fortuna de curarnos en Copa América, fue un partido muy difícil, muy intenso, muy disputado. Lo que vivió Colombia en noviembre del año pasado son accidentes que pasan en todos los equipos", manifestó.

Colombia podría cerrar la jornada en la tercera posición de la Eliminatoria, de conseguir un triunfo y esperando un empate o derrota de Uruguay.