¿Cuadrado como lateral o como extremo?, esto dijo Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección Colombia, se refirió en conferencia de prensa a la posibilidad de alinear a Juan Guillermo Cuadrado como titular este jueves ante Ecuador. El estratega confesó que su ubicación en el campo de juego es uno de sus grandes interrogantes.

"Ese es el interrogante que me he estado haciendo con las prácticas que realizamos el día de ayer, algo hoy. Creo que son jugadores que por fortuna tienen esa polivalencia", comentó el vallecaucano, quien también se refirió a Juan Fernando Quintero.

"Depende de las características de los partidos, de los complementos, sabn interpretar el juego, saben complementarse muy bien y creo que no habrá ningún problema con que ellos sean jugadores que tomen participación en el juego como inicialistas o como alternativas", agregó al respecto.

Reinaldo Rueda no quiso revelar mayores detalles de su once; no obstante, confía en que ambos jugadores respondan en la posición que él pueda necesitarlos. "Siempre esperar que en la posición que actúen se sientan bien y sean eficaces".

Según manifestó el seleccionador, espeará a la última charla de este miércoles para definir su once inicial para el partido de este jueves en el estadio Metropolitano.