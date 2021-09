"Si hay un sitio donde se puede decir que es un punto valioso es en La Paz"

El delantero del Bahía de Brasil, Hugo Rodallega, analizó junto a El Alargue de Caracol Radio, lo que dejó el empate 1-1 entre Colombia y Bolivia por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial de Catar.

Una de las mayores polémicas que se ha generado con el empate de la 'tricolor' ante el cuadro del 'altiplano' es si se perdieron dos puntos o si se ganó uno: ante esta duda, el futbolista de 36 años, dio su opinión.

Le puede interesar:

"Me gustó porque fue una Colombia que propuso, a pesar de dificultad que tiene jugar en ese campo difícil, Colombia propuso; sostuvo la pelota cuando tuvo que hacerla y hubo opciones de gol muy claras. Colombia hizo un buen partido y es un punto valioso. Si hay un sitio donde se puede decir que es un punto valioso es ahí en La Paz", dijo.

"Finalmente esos dos puntos no se recupera, hay que rescatar es el punto y el esfuerzo que hizo la Selección, las ideas tácticas del profe rueda. Hay que ser muy positivos, son 9 puntos en esta triple jornada, ahora se fueron dos pero no podemos quedarnos en eso, ganamos uno y quedan seis posibles y hay que ir a pelear por esos. Tenemos la calidad humanada y futbolística para ganar los 6 puntos", agregó.

Respecto al juego que se viene contra Paraguay, el balance que puede dejar el empate en Bolivia dependiendo de los otros dos juegos en Asunción y Barranquilla, comentó.

"El punto va a sumar muchísimo si se gana el próximo partido. Hay que pensar en que el próximo partido es fundamental y que Colombia al sacar esos 3 puntos van a ser como si fueran seis. Creo que fue muy importante lo del cambio de Andrade, fue un jugador que entró y le dio cambio, por sus virtudes. Lo de Roger fue espectacular, admiro lo que hizo de aguantar la pelota y ser fuerte. Wilmar Barrios es un hombre que recupera muchísimo balón y da seguridad", expresó haciendo énfasis en los jugadores importantes.

Finamente, se refirió al entrenador Reinaldo Rueda y la manera en la que el técnico entendió el partido.

"Es un clima muy difícil, una temperatura no fácil de asimilar, no es sencillo correr o cumplir lo que el profe quiere tácticamente, es posible que le diera un poco más de oxígeno al realizar los cambios más rápido El profe estudia mucho los rivales en un partido y tuvo acierto en lo de Roger, yo me sorprendí cuando lo vi de titular y si el profe lo puso es porque había estudiado al rival y vio a Roger muy bien y sabía lo que le podía brindar. También acertó en poner a Murillo, maneja el perfil zurdo y es agresivo", concluyó.