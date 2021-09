Rotación, el consejo de Richard Páez a Reinaldo Rueda para próximos juegos

La Selección Colombia sumó un punto en la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 tras el empate ante Bolivia en la difícil altura de La Paz.

Los 3.600 metros sobre los que está ubicada La Paz hicieron que el partido entre Bolivia y Colombia fuera muy "pobre futbolísticamente", según resaltó el experimentado técnico Richard Páez, en conversación con El Alargue de Caracol Radio.

"Fue un partido típico de 3.600 metros de altitud, no me gustó. Futbolísticamente fue muy pobre, pero uno entiende que jugando a ese nivel no se puede exigir sino estar ordenado, bien posicionado y aprovechar esos momentos de ráfagas, de transiciones rápidas para poder aprovechar, como hasta el minuto que Roger Martínez lo hizo en el gol", comentó.

Para el extécnico de la Selección de Venezuela, Roger Martínez fue una pieza clave en el planteamiento de Reinaldo Rueda, pues fue de los pocos que tuvo adaptación total en la altura de La Paz

"Era de los pocos jugadores con capacidad de adaptación total. En ese contexto de 3.600 metros, ponerse a hablar de táctica, de sistema de juego y de una regularidad futbolística me parece que no es estar pendiente de un factor que es fundamental que es la altitud, una exigencia que no es normal para jugar al fútbol 90 minutos", explicó.

No obstante, el estratega destacó que Colombia hizo un partido correcto, sobre todo en la parte defensiva. A su vez, explicó que Bolivia no pudo generar mayor problema para el cuadro de Reinaldo Rueda.

"Hay que mirar el vaso como es. Colombia estaba haciendo el partido correcto, un partido bien estructurado defensivamente. Los laterales Muñoz y Tesillo no estaban tan atrevidos para estar constantemente en salida sino que mantuvieron su posición estable, eso le daba seguridad defensiva a Colombia", comentó.

"Yo veía a Bolivia con dificultad para resolver ofensivamente el dominio que tenía, porque es natural que ellos tengan el dominio de la pelota en la altura, y que no podía romper ese cerco. Cuando hubo el gol de Martínez, que coloca el 1-0, ahí es donde Bolivia empieza a hacer cambios para tratar de ajustar aunque sea por centros", añadió.

Sin embargo, destacó que "Colombia sacó un partido difícil y estuvo hasta último momento en condiciones de haberlo ganado".

Con dos partidos próximos importantes para sumar en la clasificatoria al Mundial de Catar 2022, Richard Páez destacó que la rotación, al estilo Juan Carlos Osorio, ocupará un lugar importante para que Reinaldo Rueda sume puntos con la Selección.

"Reinaldo va a tener una evaluación del estado atlético de cada jugador, hay una serie de componentes que uno realiza para saber cuál sufrió mayor desgaste y seguramente se hará antes del partido del domingo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores en esta etapa de jornada triple vienen de un parón, de vacaciones, para comenzar apenas hace dos o tres semanas, no todos tienen el mismo nivel de recorrido en lo físico, el ritmo que se les exige, es por eso creo que en esta triple jornada, con esas condiciones, las convocatorias son de 30-32 jugadores, ahí en donde se debe rotar. Ahí es donde valen mucho las rotaciones de Juan Carlos Osorio y que en este caso seguramente Reinaldo también hará", destacó.