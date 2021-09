Tino Asprilla: "Rueda hizo la apuesta por Roger Martínez y le salió bien"

Colombia empató en el final del partido ante Bolivia por la Fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. En la altura de La Paz, un solitario gol de Roger Martínez le dio a la Tricolor la ilusión de lograr la victoria, pero que el local apagó al minuto 83 del encuentro.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el exjugador de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, destacó que el delantero del América de México fue el de mejor rendimiento en el primer juego de esta jornada de Eliminatorias.

"Roger Martínez fue el mejor del partido, sorprendió a muchos que saliera de titular, pero el profe es el que los conoce y sabía que venía bien. Uno le pide a los delanteros que la metan y él la metió", comentó el 'Tino' Asprilla.

Para el exgoleador de la Selección Colombia, a pesar del resultado, el equipo hizo un gran trabajo en un terreno tan difícil como la altura de La Paz.

"Las Eliminatorias son tan difíciles que cuando uno puede sumar, uno no puede ser malagradecido. Colombia jugó un muy buen partido, pero jugar allá es muy difícil, allá por más que uno quiera, no se puede. Hay que valorar el esfuerzo que hizo el equipo", dijo.

A su vez, El 'Tino' resaltó que a pesar del empate, Colombia no sufrió de más contra Bolivia. Incluso, destacó el buen trabajo defensivo que tuvo la Tricolor.

"Es la primera vez que veo que a Colombia no le causan casi problemas, que defensivamente fue muy bueno, pero se encontró un rebote Bolivia y le pegaron de una forma que era imposible. Agarraron bien una y contra eso no hay nada que hacer. Colombia hizo un trabajo enorme porque allá no es fácil jugar", aseveró.