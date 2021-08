Ingrit Valencia, víctima de estafa: "Me piden que desaloje mi casa"

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana y medallista olímpica, con una destacada participación en los pasado Juegos de Tokio 2020, contó en El Alargue de Caracol Radio la estafa de la que fue víctima y por la cual hoy le están solicitando que desaloje su vivienda.

"Desafortunadamente existen ese tipo de personas, sin escrupulos, que no les importa el esfuerzo que hacemos los demás. Yo hice el esfuerzo para reunir el dinero para hacerme a mi casa para poder vivir con mi familia y desafortundamente este tipo me estafa, no me da ninguna razón", contó Ingrit sobre lo que le sucedió.

Y explicó: "Cuando yo hice el negocio con él (Dayro Arias), llamé el teléfono de qué se vendía la casa y efectivamente era él. Fui al banco y él aparecía a cargo de la casa. Procedo a hacer un contrato, hicimos una compraventa en una notaria, yo le doy 150 millones de pesos, él quedó de hacer el papeleo de la casa y cuando ya tuviera todo listo, él entregaba el resto del dinero y firmábamos escrituras. Yo llevo aproximadamente un año viviendo en esta casa".

Sin embargo, su sopresa se dio cuando llegó de representar al país en los pasados Juegos Olímpicos: "Cuando llegó de Tokio me encuentro con la orden de desalojo, que la casa la compró un tercero y esa persona está exigiendo que le desocupen su casa".

"Fui muchas veces a buscarlo antes de poner la denuncia y hacer esto viral y nunca me dio la cara", agregó sobre el estafador.

Ingrit Valencia asegura no conocer ni haber hablado con la persona que figura como dueña de la casa. "El desalojo me llegó del juzgado, pero no del dueño de la casa directamente. Yo me considero dueña de la casa y vamos a ver qué pasa".