Daniel Quiñónes: "Salí del América buscando continuidad"

El nuevo jugador del Deportivo Pasto, Daniel Quiñónes, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su salida del América de Cali y este nuevo reto que tendrá en su carrera deportiva a los 22 años de edad.

Respecto a su salida del club 'escarlata' y el porqué de esta decisión, comentó que está en búsqueda de continuidad.

"Fue una decisión que tomé con mi familia, es una oportunidad no tengo problemas con el club. Un jugador necesita más minutos, más partidos para llegar a ese nivel que cada jugador desea", dijo.

Sobre la forma en que fue recibido en el Deportivo Pasto, donde todavía no ha debutado oficialmente, destacó.

"Contento de llegar acá, los profes me recibieron bien, estoy contento de haber salido de mi zona de confort esto ayuda para que el jugador valore muchas cosas, estoy muy contento de estar en el Pasto".

Por último, habló sobre el reto que tendrá en el equipo 'volcánico': Me gustan los retos, me gusta que me pongan condiciones y soy un jugador aguerrido, vine a cumplir nuevas cosas, el profe me pide que le aporte a la banda derecha y es una confianza que necesitaba para subir mi nivel", finalizó.