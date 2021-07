Rivera: "Necesitamos más gol, pero no hay quien se adapte al bolsillo"

Independiente Santa Fe llegó a la final de la Liga Colombiana 2020 y cayó contra el América. En el Apertura 2021, el equipo de Harold Rivera apenas llegó a los cuartos de final y quedó eliminado ante el Junior. En ambos casos, la falta de gol ha sido vital para que el club 'cardenal' no alcance los objetivos que desde inicio de competencias se trazas.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el técnico de Independiente Santa Fe, Harold Rivera, aseguró que la ausencia de gol es un problema que no ha podido suplir el equipo.

"El año pasado también estaba la situación de gol, hemos buscado cualquier cantidad de opciones, pero no ha sido fácil porque cuando se tiene un jugador analizado y se pregunta ya no vale un millón sino cuatro", explicó.

Santa Fe anunció al panameño Ronaldo Dinolis en las últimas horas, una carta que el equipo espera funcione para volver a la finalización de las jugadas.

"Lo de Dinolis fue una recomendación, preguntamos y analizamos, esperamos que nos pueda dar una mano, tiene buena condición técnica. Ojalá nos ayude a suplir ese déficit de gol", dijo.

Sin embargo, Rivera no ocultó que esa falta de gol ha sido una de las principales falencias del equipo, que, incluso, comenzó perdiendo en la Liga Colombiana 2021-II ante Deportivo Cali en el estadio El Campín.

"Llegamos siempre a lo mismo, tratamos de elaborar, pero tenemos que finalizar con gol. Hemos jugado con diferentes estructuras, pero no hemos sido claros", explicó.

No obstante, Rivera analizó la situación actual del equipo y destacó que, irremediablemente, la parte económica también ha sido causal del presente del club.

"La situación económica no ha sido fácil, son situaciones que toca revertir. El tema de nosotros en Libertadores, si bien fue el partido de River, yo analicé los otros compromisos, todos nos tocó jugarlos por fuera, hicimos buenos partidos, pero no conseguimos los resultados y no sirve de nada, es consuelo de tontos como dicen, si no se pasa a una siguiente ronda pues no sirve", comentó.

"Tranquilo no puedo estar porque sé la exigencia que ha en Santa Fe, pero tengo mucha confianza en el grupo, espero que los muchachos que han llegado como los que estaban antes puedan dar lo mejor, puedan seguir creciendo como jugadores, hay combinación entre experiencia y juventud", agregó.