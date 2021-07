No podemos ser conejillos de indias: abogado que tuteló por dosis de Pfizer

Ernesto Brugés, abogado, interpuso una tutela para el Ministerio de Salud por la decisión de aplicar la segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer a 90 días, algo que no tendría fundamento científico, según explicó.

Le puede interesar: Municipios con menos de 50.000 habitantes pueden vacunar toda su población

"Puse la tutela porque consideré que con los estudios científicos que analicé, no sostenían ninguna forma el alargamiento de 21 a 90 días de dosis de Pfizer. El juez no falla solo porque yo comento eso, sino que dice que rotundamente no existe ningún estudio que avale que se puede poner a los 90 días y sea efectiva. Al Ministerio de Salud se le solicitó que aportara la documentación en la que soportaba la decisión y no lo hizo, el fallo fue a mi favor fue porque el Ministerio no pudo darle soporte científico que avalara eso que querían hacer. Y por el otro lado, que Pfizer dijo que no, que es a los 21 días", dijo.

Por otro lado, mencionó que era un buen intento y que no pensó que lo hicieran de mala fe, pero que no tenían un sustento y por eso se falló en contra del Ministerio.

"Como no tenemos todas las vacunas a la orden, lo que intentan acá, como muchos otros, porque no somos lo únicos, intentan alargar los términos para poder seguir vacunando mucho más de una dosis. En ninguna parte hay un estudio que diga que es efectivo. Dicen que incluso sería hasta peligroso pretender alargar la dosis más allá de los 21 días. Lo que debemos entender es la salud, no podemos entrar en una pandemia a que sean conejillos de indias a ver cómo nos va", dijo.

Para finalizar, mencionó que es un importante precedente y que espera que se cumpla, invitando a más ciudadanos a hacerlo si le pasa.

"A mí me vacunaron después de presentar la tutela, Nueva EPS me llamó a preguntar y yo les contesté. Luego me informaron en una hora que mi segunda dosis no iba a ser en 90 días sino en 21. Queda el precedente de que al que le pase lo mismo presente su tutela. Uno puede tener muy buenas intenciones, pero mientras no haya un sustento, sencillamente van a fallar en contra", finalizó.