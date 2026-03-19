Liquidación de EPS: posibilidades, efecto en pacientes e impacto en IPS

En Hora20 el análisis a la posible liquidación de las EPS quebradas del sistema de salud, lo que busca el gobierno, el futuro de los usuarios y pacientes, lo que ocurrirá con las deudas y el efecto para un sistema de salud en crisis con un traslado de 12 millones de pacientes. Escucharemos qué opinan los pacientes, qué viene para el sistema de salud y cuál es el rol de la Nueva EPS en toda esta ecuación.

Lo que dicen los panelistas

Denis Silva, vocero de pacientes Colombia, aseguró que el anuncio del gobierno se sintió como una retaliación del Gobierno por la suspensión al decreto que trasladaba 6 millones de personas. Recordó movimientos de pacientes como el de la extinta Coomeva, sin embargo, dijo que en ese momento los pacientes llegaron a una EPS con mejor capacidad, “hoy no es el caso. Cuando se habla de liquidar, se tiene que acatar el concepto de Contraloría de diciembre donde dice que Nueva EPS no es viable y en esa medida, la primera por liquidar es Nueva EPS, pero mover 12 millones a esa EPS es un detrimento en calidad de servicios de ciudadanos porque no hay red, no hay capacidad financiera y porque el número de PQR se ha disparado”.

Planteó como alternativas la posibilidad que el gobierno cumpla con los autos de la Corte Constitucional, cuantificar cuánto vale poner a funcionar el sistema y determinar hasta dónde llega el goce efectivo del derecho, asegurando que no se pueden financiar temas con recursos que no sean diferentes al aseguramiento.

Para Ronny Suárez, periodista experto en temas de salud, la pregunta debe estar en cuál es la finalidad del anuncio del presidente, “uno pensaría que esta situación sí me ayuda a mejor servicio y en la llegada de tratamiento, que al prestador inundado deudas le subsana la deuda de $35 billones a finales del 2025, pero lo que se conoce no apunta a ninguno de los problemas y puede causar un problema mayor porque es el movimiento masivo más grande en salud, 12 millones personas, si hubo una alarma en las fundaciones de pacientes cuando se anunció el decreto que movería 6 millones, ahora el Gobierno responde con un movimiento de 12 millones, sin que eso mejore los servicios”.

Augusto Galán, exministro de salud y director de Así Vamos en Salud, manifestó que en salud no aplica el término “quebrado”, como lo asegura el presidente, “las entidades que no cumplen están en vigilancia especial e intervenidas con unos estándares o requerimientos de habilitación financiera, entonces habrá que ver a qué se refiere el presidente con la quiebra. Esas declaraciones fueron improvisadas, pero no claras. Lo que implicaría una decisión de estas no es algo que se ejecuta por orden presidencial, es un proceso y tiene unos requerimientos, antes de que realmente se avance sobre esa solución”. De otro lado, aclaró que en lo jurídico si una EPS, como Nueva EPS, que está intervenida, no puede recibir nuevos afiliados porque la normatividad no lo permite.

En cuanto a salidas, planteó la necesidad de financiar adecuadamente el sistema para que funcione. También puso sobre la mesa cómo el Gobierno se ha gastado $4,3 billones en equipos básicos en salud, que no se sabe cómo han funcionado y sobre los cuales no hay rendición de cuentas, “esa plata es el 5% de la UPC, entonces con esos recursos se solucionaría el 50% del problema”.

Diana Cárdenas, exdirectora de ADRES y exviceministra de Protección Social explicó que la Superintendencia Nacional de Salud tiene competencias para intervenir, administrar y liquidar, pero tiene que aplicar un concepto del Consejo de Estado, donde se define que liquidación no es sanción, “se debe tener una evaluación y justificación sobre el interés público. Acá será importante porque tiene que ver con la garantía del derecho a salud de una población que se trasladará y un elemento es garantizar la continuidad en servicios”.

Detalló que ante una situación como en la que está el sistema, se necesitan recursos, con lo cual, planteó la importancia de trabajar de la mano del sistema financiero, “que el sistema se ponga la mano al bolsillo y mejorar los mecanismos de financiación y acceso a servicios mientras el Estado identifica las insuficiencias de financiamiento”. Planteó ejemplos relacionados con clínicas y hospitales que acuden al sistema financiero, pagan altas tasas de interés, “toca ser imaginativos y generar mecanismos de apalancamiento para trabajar con el sistema financiero”.

Ramón Abel Castaño, consultor en temas de salud, médico y máster en Gestión y Política en Salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, aseguró que cuando una misma EPS cambia de prestador para sus pacientes de alto costo, ese traslado genera traumatismo, “esto podría ser mucho más complejo cuando el traslado es de una EPS a otra, pero a esa realidad hay que sumarle que se busca trasladar de una EPS intervenida a otra EPS que representa mayores fallas”.

Comentó que los equipos básicos son necesarios, pero que deben ser realmente básicos, que no requieran de un alto costo y sin la necesidad de llegar al 100% de la población, “se pueden reducir y hay recursos importantes. Hay otro elemento importante en la desviación recursos que son programas de apoyo de Ley 100, eso son $150 mil millones, pero subió a $4 billones con este Gobierno para crear infraestructura y dotación en zonas remotas y eso está bien, pero los montan, los crean y nadie se va a trabajar y quedan vacíos”. Por último, dijo que las subastas internas funcionan, bajan los precios, pero tienden a destruir elementos de la negociación, hasta la entrega del medicamento.

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