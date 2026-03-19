Alerta en Colombia por intoxicación con acetaminofén en adolescentes: autoridades piden control

La Organización Mundial de la Salud descartó que exista una causalidad entre el consumo de acetaminofen y sus derivados con causar autismo. (Foto: Getty) / Jorge Martinez

El Ministerio de Salud, el Invima y el Instituto Nacional de Salud (INS) emiten una alerta en Colombia ante el aumento de casos de intoxicación por acetaminofén en adolescentes, relacionados con la peligrosa tendencia de “retos” virales en redes sociales.

Riesgos de sobredosis con acetaminofén

Las autoridades sanitarias advierten que una sobredosis de acetaminofén puede provocar daño hepático grave, secuelas irreversibles e incluso la muerte. Frente a esta situación, el gobierno nacional solicitó al Ministerio de Educación activar protocolos de prevención inmediata en colegios de todo el país.

Tratamiento disponible en Colombia

La primera línea de tratamiento para la intoxicación por acetaminofén es la N-Acetilcisteína inyectable, medicamento disponible en el país y comercializado por laboratorios autorizados.

Llamado a droguerías y sistema de salud

Los entes de control también hacen un llamado a toda la cadena de comercialización de medicamentos. En particular, solicitan a droguerías y grandes superficies activar alertas ante la compra en volumen del fármaco por parte de una sola persona.

“Es imperativo que padres y docentes vigilen el entorno digital de los jóvenes para frenar estos retos que hoy amenazan su vida”, enfatizó Claudia Marcela Vargas, directora Medicamentos y Tecnologías en salud del ministerio.

Asimismo, las instituciones prestadoras de salud tendrán que reportar todos los casos de intoxicación al sistema nacional de farmacovigilancia del Invima y al sistema epidemiológico del INS.

Refuerzo en vigilancia sanitaria

Del mismo modo, las Secretarías de Salud del país deberán intensificar la vigilancia sobre la distribución de medicamentos, con el fin de prevenir nuevos casos asociados a estos retos virales peligrosos.

Finalmente, el Gobierno reiteró el llamado a la ciudadanía: “ningún reto digital justifica poner en riesgo la vida”, y pide no difundir contenidos que promuevan conductas que puedan afectar la salud de niños y adolescentes.