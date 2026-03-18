Estos serían los métodos posibles para consultar a qué EPS podría ser trasladado por liquidación

Imagen ilustrativa de personas siendo atendidas por un médico (Crédito: Getty Images). Arriba a la izquierda, logo del Ministerio de Salud (Crédito: MinSalud)

Hace unas semanas, el Ministerio de Salud publicó el Decreto 0182 de 2026, el cual modificaba cuántas EPS pueden funcionar en departamentos y municipios según la población y el número de afiliados. Esto significaba una reestructuración de los sistemas vigentes que podría trasladar a más de 6 millones de afiliados entre entidades prestadoras de salud.

No obstante, el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional el decreto tras una acción popular presentada, pues según la entidad se desconocen los impactos reales de la regulación, los cuales pueden afectar los derechos colectivos de los colombianos. Ahora se espera que esta corte haga las investigaciones correspondientes y dé una sentencia definitiva para determinar si este proceso continúa.

Si usted hace parte de alguna de las EPS que serán intervenidas o liquidadas, puede tener incertidumbre si dejará de tener un esquema de salud o a dónde será trasladado. Aquí, en Caracol Radio, puede consultar los diferentes métodos disponibles para que, en cualquier caso, conozca la EPS a la que estará afiliado.

Lea más: ¿Qué pasará con los afiliados de las EPS que serán liquidadas? Presidente Gustavo Petro explica

Estos son los métodos para consultar la EPS a la que sería trasladado tras el decreto 0182 de 2026.

Consulte en los datos de la ADRES

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) cuenta con una plataforma en el que los colombianos pueden confirmar la EPS a la que están afiliados, solo insertando su número de documento. Una vez cumplido un tiempo desde que se hayan hecho las reasignaciones, aparecerá la actualización.

Puede acceder a la plataforma haciendo clic aquí.

Consulte en la página del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT)

También conocido como el portal web miseguridadsocial, tiene el propósito de facilitar a los ciudadanos la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los afiliados el reporte de sus novedades, incluyendo historial de inscripciones y opciones para incluir o excluir beneficiarios.

Para acceder a esta web, clic aquí.

Consulta de traslado por la página del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud también tiene habilitada una página para que consulten los afiliados que serán asignados a otras EPS. En la propia página ya puede revisar las anteriores organizaciones que se han ido retirando del sistema y con su número de documento puede revisar el posible traslado que se hará.

Acceda a esta página web haciendo clic aquí.

Revise los medios de comunicación de las EPS que serán liquidadas.

Las EPS liquidadas pueden habilitar espacios temporales en los que les permitan a los usuarios conocer a dónde serán trasladados. Lo más importante de este apartado es que conozca la página web oficial de la entidad y haga una consulta por sus canales de atención.

¿Puede cambiarse de EPS si no le parece apropiado el traslado?

Sí, pero debe tener en cuenta que, de acuerdo con el Decreto 719 de 2024, en casos de liquidación de la empresa, el tiempo mínimo que debe estar en la EPS reasignada es de al menos sesenta (60) días para luego hacer el traslado voluntario.

Si usted no hace parte de alguna EPS con estos cambios, debe esperar al menos un año.

Le puede interesar: En medio de la crisis de la salud en Colombia, así puede cambiar su EPS gratis y rápido

Escuche Caracol Radio EN VIVO: