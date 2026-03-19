Banco de la República advierte que plan de Gobierno de mover ahorros a Colpensiones sería ilegal

El Banco de la República alertó a través de una carta enviada al Ministerio de Trabajo que el proyecto de decreto que traslada el ahorro pensional ($25 billones) de los fondos privados de pensiones a Colpensiones sería ilegal.

Recordemos que este proyecto de decreto señala que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben girar a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado la ventada de traslado que habilitó la reforma pensional.

Y es que pese a la que reforma pensional está suspendida mientras la Corte Constitucional la estudia, dejó habilitado un artículo que permite a las personas que cumplen ciertas condiciones a cambiarse de régimen.

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Por tanto, el Banco señaló que el proyecto de decreto es contrario a la ley pues pese a que ciertas personas cercanas a pensionarse pueden trasladarse entre regímenes, los recursos en cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se reconozca la pensión.

“De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, los recursos ahorrados de las personas que se acojan a la oportunidad de traslado del régimen privado al régimen público se mantendrán bajo la administración de las AFP hasta el momento en que se consolide la pensión de vejez”, se lee en el documento.

En este sentido, para el Banco hay una contradicción legal y un exceso de facultades.

También aduce que los traslados masivos en poco tiempo podrían afectar los mercados financieros, especialmente los de deuda pública (TES).

“De esta manera, el traslado anticipado de los recursos a Colpensiones que contempla el proyecto de decreto no se encuentra autorizado por la ley y excedería, por lo tanto, las facultades reglamentarias del Gobierno”, remata la comunicación.