Personas que recibirían segunda dosis Pfizer esta semana deberán esperar

En entrevista para Caracol Radio Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, dijo que hay problemas evidentes en la vacunación que no se pueden negar como la demora en la llegada de algunas marcas de vacunas para completar las segundas dosis.

Sin embargo, recordó que la Secretaría de Salud no puede traer vacunas a la ciudad porque es una responsabilidad que fue asumida por el gobierno nacional de manera exclusiva. “El ministerio ha dicho que nos va a llegar vacuna suficiente para completar todas las segundas dosis cuyas primeras dosis se iniciaron, pero probablemente no vamos a tener más vacunas de Pfizer para abrir nuevos pacientes”, sostuvo.

Dijo además que aún no hay una fecha clara de llegada de nuevas dosis de Pfizer. “Desgraciadamente desde el primer momento de este proceso de vacunación hemos estado en manos de las farmacéuticas, no hemos tenido el control del tema”.

Según la negociación que se hizo específicamente con Pfizer, de aquí a diciembre faltarían por llegar aproximadamente cinco millones de dosis y a Bogotá se irán entregando nuevas dosis de manera paulatina cada semana.

“Hay 235 mil personas en Bogotá que no han recibido la segunda dosis de Pfizer. De ellas, un poco más de 100 las deberían recibir esta semana, si se las aplicamos a los 21 días, pero no se va a lograr y hay que decirlo con toda claridad. Esta semana no llegan 125 mil vacunas Pfizer a Bogotá. Nos llegarán mañana unas 10 o 20 mil vacunas y esas serán las que iremos poniendo por agendamiento para evitar aglomeraciones”, indicó Gómez.

Las personas que tienen pendiente el refuerzo de este biológico serán contactadas por su EPS. Además, recordó que el riesgo del coronavirus sigue presente, “el Covid es una enfermedad que mata, entendámoslo, y cualquiera de las vacunas reduce el riesgo de enfermedad grave y de muerte en un 95%”.

“Esperar alguna vacuna en este momento sería la peor de las decisiones. Nuestro llamado respetuoso y vehemente es que nos acerquemos a los puestos de vacunación”.

Finalmente, aseguró que la vacunación para mayores de 12 años en la capital aún está demorada.