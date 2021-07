Así venderían ilegalmente vacunas de COVID-19 en Medellín

En 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio se conoció cómo venderían ilegalmente la vacuna de COVID-19 en Medellín por más de 900 mil pesos colombianos. En redes sociales se promocionó la vacuna de una sola dosis.

"Costosa no es, antes valía como 2 millones. Debes pagar el total del dinero, pero te puedo dar mis redes sociales para que te dé seguridad. Nunca se le va a robar la plata a la persona", dice la persona que vende la dosis.

El vendedor mencionó que todo funciona por medio de la EPS y que la venta se da gracias a una 'flecha' (contacto) en la IPS, por lo que 'no sería chiveada'.

"Me envían el pago y cédula por ambos lados, se prioriza la cita y se dice dónde, en qué centro de vacunación y con qué EPS. Se da el registro y todo. Entiendo la desconfianza, pero dan el carné de vacunación. En Colombia todo es uan mafia, hasta a esto le sacan negocio", dijo.

Y agregó: "En la EPS dan todo normal. Yo no consigo la vacuna chiveada, eso sería muy deshonesto. Nosotros tenemos una 'flecha' en IPS y se hace por ahí. Yo no soy empresa, soy comerciante. Si no te vacunan, yo te devuelvo la plata, por ese dinero yo no voy a dañar mi nombre", dijo.

Las autoridades ya tienen el caso y están en las investigaciones, pero también mencionaron que podría tratarse de una estafa por medio de las redes sociales.