Alcalde Cali: "MinDefensa dijo que nos preocupáramos por el 20 de julio"

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la información que adelantó Diego Molano, ministro de Defensa, sobre las manifestaciones y disturbios que vienen en Colombia.

"La denuncia la adelantó MinDefensa. Nos dijo que hay información de inteligencia y que hay que preocuparnos con respecto al 20 de julio en las capitales del país, nos convocó para tomar medidas de hechos dolorosos y siniestros. Hay una movilización de muchas capas: una de comunidad indignada que se movilizó por el hambre, pobreza y falta de estudios, pero también hay capas de insurgencia, criminalidad que filtran estos espacios. La acción del estado debe ser diversa, frente a los que están en vulnerabilidad y para quienes están en la acción vandálica y muerte", dijo.

Reunión con jóvenes encapuchados

Por otro lado, mencionó que sí se ha reunido con jóvenes encapuchados al inicio de las manifestaciones.

"Yo me reuní con personas encapuchadas al inicio. La situación violenta era muy trágica. A veces es difícil hablar con alguien con capucha, pero la crisis nos invita a pensar mejor y actuar colectivamente. No degrado la conversación la capucha, pero hay momento de tensión y muerte que alguien que quiera hablar con uno no quiera ser identificado", dijo.

Ospina mencionó que no han dado autorizaciones para eventos o aglomeraciones, pero que no habría problema con el concierto que habrá en Puerto Rellena.

"No hay permisos para aglomeraciones, pero sí prefiero que en Puerto Rellena estén adelantando un concierto y no bajo agresiones de piedras y gases. Dar paso a una manifestación cultural es mejor al bloqueo y muerte. La marcha de orgullo gay estaba planificada y organizada, les insistimos por el COVID-19, pero igual la hicieron. Solo quiero pedir paciencia y que estemos más tranquilos", contó.

Y agregó: "El paro se nos ha llevado una construcción ciudadana que durante muchos años ha tenido, hay fractura social de estratos, comunidades ricas e indígenas. Hay que reconstruir los procesos. Me preocupan los CAI incendiados y estaciones de Mío, pero esa fractura social hay que recuperarla ya. Debemos vivir en biodiversidad".

Y finalizó mencionando que sí se necesita mayor presencia militar: "Cali necesita mayor presencia militar en la periferia. Un grupo residual asesinó un policía en Pance. Debemos mantener la protección colectiva a corredores viales y acceso a la ciudad".