Editorial Diana Calderón: Colombia de luto por las muertes del COVID

754 ayer y 600 cada días antes. Nos duele cada uno de los que no logran soportar el virus, nos duelen los médicos de cada institución en su lucha por atender a cada paciente, a cada contagiado mientras en las calles la necesaria reactivación económica no se hace de manera responsable.

No hay control de aforos, no hay sensatez para entender que solo podremos reactivarnos responsablemente si logramos reducir el contagio. Cuando en Reino Unido llegaron a los 100 mil muertos, Boris Johnson, el primer ministro de este país dijo que asumía la responsabilidad y que era una cifra sombría, ofreció sus disculpas y se comprometió a que saludarían juntos adelante para recordar a todos los que perdieron.

Anoche, en cambio, el presidente Iván Duque dijo "Más de 10.000 muertes se hubieran podido prevenir si no hubiéramos tenido aglomeraciones en las últimas 6 o 7 semanas. Es triste ponerlo en esta perspectiva, las muertes prevenibles de las últimas semanas superan las muertes de los primeros 5 meses de la pandemia".

La culpa es de los otros, como siempre. Y sí, hay mucha responsabilidad en las aglomeraciones del paro, en la radicalización del comité, pero no se les olvide que estuvieron en la calle por que el gobierno no logró solucionar nada por la vía del diálogo, y no solo ahora, durante dos años, con lo cual, las responsabilidades son compartidas. Tampoco debe olvidarse que la vacunación empezó tarde, muy tarde, y aunque es justo reconocer los avances, no será fácil llegar a la inmunidad que necesitamos y toca insistir.

Tiene razón también la alcaldesa Claudia López cuando pide a Gustavo Petro que recapacite, no podemos seguir con alcaldes tratando de solucionar problemas y políticos atravesándose...Es más fácil luchar juntos cuando desde los liderazgos hay empatía, reconocimiento de las fallas, cuando seamos capaces de entender que en 15 meses van más de 100 mil muertos, cada uno con una historia de vida y una familia que lo llora.

En 60 años de conflicto en Colombia fueron 250 mil los muertos. Que no sea que después esas muertes que hoy se producen sin que las lloremos como país, nos pasen otra cuenta de cobro, por ser indiferentes y siempre culpar al otro.