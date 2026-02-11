Petro anunció que traerá gas de Venezuela “mucho más barato” y canceló su viaje a Múnich

Petro anunció que traerá gas de Venezuela “mucho más barato” (Créditos: GettyImages e imagen de archivo)

Este 11 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia importará gas venezolano a un menor precio. “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, declaró Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.

Es preciso recordar que el pasado 3 de febrero, en diálogo con Caracol Radio tras su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente Petro contó que le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.

El mandatario aseguró que hace unos meses sostuvo comunicación con Venezuela en materia energética. Así, después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol participe”.

Por eso, consideró en ese entonces que Colombia “puede ayudar mucho” en ese proyecto.

Logo de Ecopetrol e imagen de referencia de contrato. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Getty Images Ampliar Logo de Ecopetrol e imagen de referencia de contrato. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Getty Images Cerrar

Petro canceló su viaje a Múnich

Otro anuncio que hizo el mandatario en ese mismo evento tiene que ver con la cancelación de su participación a la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, a la que tenía previsto viajar mañana 12 de febrero, pues se llevará a cabo entre los días 13 y 15 de este mes.

El motivo de la cancelación es la emergencia invernal que vive el país y la necesidad de hacerle frente a una crisis que ha afectado a más de 53.000 familias y 350.000 personas en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Registraduría Nacional apoya a damnificados por las inundaciones en Córdoba. Ampliar Registraduría Nacional apoya a damnificados por las inundaciones en Córdoba. Cerrar

El decreto de emergencia económica por la ola invernal

El Gobierno seguirá atendiendo la emergencia en Córdoba, por la que también tiene listo un decreto de emergencia económica, social y ambiental para expedir en caso de que la Corte Constitucional no levante la suspensión provisional del decreto 1390 de 2025.

Se trata de un nuevo decreto que contempla imponer un nuevo impuesto al patrimonio y recaudar 8 billones de pesos, para atender a las poblaciones afectadas en 22 departamento.

Lea también: Presidente Petro expedirá decreto de emergencia económica por ola invernal en Córdoba y Sucre

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: