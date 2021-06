Incertidumbre en Bogotá por falta de segundas dosis de Pfizer /

Sorprendidos se vieron cientos de personas este martes en Bogotá luego de que llegaran a algunos centros comerciales para aplicarse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer pero les manifestaron que no había disponibilidad del biológico.

Así sucedió, por ejemplo, en el centro comercial Avenida Chile donde la gente se preguntaba qué pasará sino se aplican la segunda dosis en la fecha indicada.

“Si dicen que es necesaria la segunda dosis a los 21 días, hoy se me cumplieron los 21 días, entonces yo qué hago, a dónde voy; ya me colocaron la primera hoy era la segunda, pedí permiso en el trabajo para vacunarme hoy pero nos dicen que no hay, es una falta de coordinación”, manifestaron algunas de las personas que fueron a este punto de vacunación.

La Secretaría de Salud, por su parte, manifestó que en Bogotá no hay desabastecimiento de vacunas y no se ha suspendido el proceso de inmunización contra el Covid-19. Este continúa normalmente, según explicó el secretario de salud, Alejandro Gómez, quien aseguró que ayer en la ciudad se aplicaron más de 71 mil dosis.

La entidad explicó que en los puntos de vacunación hay suficientes biológicos para comenzar los esquemas de inmunización a la población priorizada, sin embargo, hay limitación de la marca Pfizer, que solo está disponible en los cerca de 70 puntos de las EPS e IPS.

“La novedad es que en el momento no hay vacuna Pfizer en los centros comerciales, solamente se vacunará con ese biológico a quienes fueron agendados por sus EPS (…) a partir de este jueves, nos pondremos al día con la aplicación de segundas dosis, por lo que hacemos un llamado a la calma”, manifestó el secretario de salud, Alejandro Gómez.

Precisamente en poder de las EPS hay 34.885 dosis de Pfizer que serán utilizadas únicamente para aplicar segundas dosis del esquema de vacunación contra el Covid-19 y que ya fueron programadas.