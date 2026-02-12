“Con Gustavo le llevamos la Virgen de Fátima a Miguel Uribe”: Amigo de empresario asesinado en la 85

El empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra perdió la vida junto a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez en lo que las autoridades han optado por clasificar como un acto sicarial “milimétricamente” planeado.

Aponte Fonnegra ha sido destacado por familiares y allegados como una persona muy ligada a la fe y a la religión, con una vocación solidaria, que se hacía evidente, por ejemplo, en las actividades de resocialización y acompañamiento a niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad, a través de la Fundación Gustavo Aponte Rojas.

Justamente, uno de sus amigos, Héctor Tovo, cantautor católico y predicador, habló con el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio sobre la vida y obra del reconocido empresario.

¿Quién era Gustavo Aponte Fonnegra?

“Gustavo era un hombre de Dios, un hombre de fe, amaba su hogar, su familia, tenía muy claros sus principios, sus valores, un hombre de bastante servicio, de muchísima ayuda hacia los demás. Nosotros nos conocimos en su casa, me invitaron a compartir el santo rosario y así fue como empezamos a estrechar lazos desde la fe”, contó Héctor Tovo.

El predicador destacó que el grupo económico del que hacía parte Aponte trazó sus proyectos “a pulso”, a lo largo de una destacada carrera empresarial. De acuerdo con Tovo, la familia inició con un proyecto de elaboración de tapas plásticas para embotelladoras, con la compañía Incol Tapas.

“Después de eso compraron una arrocera, un molino en Bogotá y crearon otro en Casanare, el grupo de arroces Sonora, y él siempre se dedicó mucho también a la labor de filantropía aquí en Bogotá, con una fundación dedicada a ayudar a los niños y a las familias más pobres de Bogotá”, recordó.

La Virgen de Fátima y visita a Miguel Uribe en la Fundación Santafe

Uno de los hechos que más ha salido a relucir de la biografía de Aponte Fonnegra es su devoción por la figura de la Virgen de Fátima, que lo llevó a través de una misión de viaje y peregrinación guiado por la fe.

“De un año para acá se acrecentó muchísimo su misión con las comunidades; viajamos juntos a llevar una virgen peregrina, la Virgen de Fátima (…) yo creo que él le dedicaba mucho más tiempo a esta misión que a sus propias empresas, porque, por encima de que era un gran empresario, era un líder, un hombre de misión, un hombre bueno”, relató el cantautor religioso Héctor Tovo.

Su amigo destacó que, incluso, como parte de su misión con la virgen, Gustavo Aponte llegó a acompañar a María Claudia Tarazona luego del atentado que sufrió el político y que terminó con su muerte.

“Gustavo trajo junto con su esposa y sus hijos una Virgen de Fátima, una reliquia copia de la original desde el santuario de Fátima, y él no descansó hasta llevarla por todas partes; incluso tuvimos la oportunidad de estar juntos en la Fundación Santa Fe acompañando a Miguel Uribe en su convalescencia con María Claudia”, aseguró su acongojado amigo y compañero de misión.

Escuche la entrevista completa:

