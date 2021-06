“No se sabe si funcione cambiar el día de la segunda dosis de Pfizer”

Gabriela Delgado, expresidente y miembro de la Asociación Colombiana de Inmunología, y docente de la Universidad Nacional, habló en 6AM Hoy por Hoy acerca de los cuestionamientos de esta agremiación al gobierno por su decisión de ampliar el periodo de la segunda dosis de Pfizer debido a la emergencia que se vive por lograr la inmunidad en poblaciones más vulnerables con las vacunas que hay.

Le puede interesar:

“Comprendemos la razón loable, que es mejor tener una dosis a no tener ninguna, pero vemos reparos en que no se han hecho públicos los protocolos, la reforma al consentimiento informado, para que las personas que van a recibir la segunda dosis por fuera de la recomendación del fabricante, sepan cuáles son las nuevas condiciones y esperamos que se les haga un seguimiento para evidenciar que el impacto pueda ser benéfico y no que esté en contra de su salud”, comentó.

“No hay una evidencia científica que sustente esta decisión, pero comprendiendo que estamos en una emergencia es evidente que necesitamos colectar información para saber cómo funciona la dosis en las personas que las reciben no a los 21 días sino 12 semanas después”, agregó la especialista.