Nueva EPS cambia red para pacientes con hemofilia tras salida de la IPS Integral Solutions

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

La decisión se produce luego de que la IPS Integral Solutions anunciara la terminación del contrato con Nueva EPS, argumentando presuntos retrasos en los pagos y el incumplimiento de acuerdos financieros que, según la institución, hacían inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales.

La IPS había advertido que la situación obedecía a deudas acumuladas de carácter millonario, lo que terminó escalando en la ruptura contractual y en la necesidad de reorganizar la red de atención para estos pacientes.

En medio de la controversia por la terminación del contrato con la IPS, Nueva EPS anunció oficialmente el cambio de red para la cohorte de pacientes con hemofilia tras la decisión de la IPS y aseguró que ya activó un plan de transición para evitar interrupciones en la atención.

La decisión fue adoptada por instrucción del Agente Especial Interventor, Luis Óscar Galves Mateus, con acompañamiento del Gobierno Nacional y otras entidades del orden nacional. Según la EPS, el objetivo del cambio es “fortalecer la calidad y la oportunidad en la atención de esta población”

176 pacientes ya fueron reasignados

De acuerdo con el comunicado oficial, la EPS realizó una “revisión inmediata de la situación” y puso en marcha acciones para garantizar la continuidad de los tratamientos. Como resultado, 176 pacientes que eran atendidos por el anterior prestador fueron asignados a nuevas instituciones especializadas según su ubicación geográfica.

La redistribución quedó así:

Huila y Caquetá: IPS Salud Vital

IPS Salud Vital Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima: Integral IPS

Integral IPS Arauca: Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS

Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS Medellín, Cali y Risaralda: Neurum

Nueva EPS indicó que los afiliados están siendo contactados directamente para informarles su nueva IPS y acompañar el proceso clínico, en lo que calificó como una transición “ordenada y transparente”

Un cambio en medio de la tensión del sistema de salud

El anuncio se produce en un momento especialmente sensible para el sistema de salud colombiano, marcado por problemas de flujo de recursos, disputas contractuales entre EPS e IPS y alertas sobre la continuidad en tratamientos de alto costo.

La hemofilia es una enfermedad de manejo permanente que requiere suministro continuo de medicamentos y seguimiento especializado. Cualquier alteración en la red de prestación implica riesgos clínicos si no se garantiza una transición sin fallas.

En ese contexto, la decisión de Nueva EPS representa no solo un ajuste contractual, sino un movimiento de alto impacto en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas, en medio de una coyuntura nacional donde la estabilidad financiera y operativa de las redes de prestación sigue bajo escrutinio.

En su pronunciamiento, la entidad reiteró su compromiso con “salvaguardar la calidad del servicio y velar por el bienestar integral de sus usuarios”

Ahora el foco está en la implementación efectiva del cambio: que la reasignación territorial funcione, que no haya retrasos en la entrega de medicamentos y que el acompañamiento clínico se mantenga sin interrupciones.