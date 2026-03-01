A los 50, la próstata no espera: el chequeo anual puede salvar vidas

Los hombres siguen llegando tarde al médico para revisar su próstata, ya que esperan tener síntomas, postergan el control y subestiman la prevención. Sin embargo, cuando se trata de salud prostática, esa demora puede costar la vida.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres mayores de 50 años y es la tercera causa de muerte en la población masculina en Colombia; su mayor riesgo está en las etapas iniciales y no suele generar síntomas. Cuando aparecen señales como dificultad para orinar o dolor, en mucho casos la enfermedad ya esta en fases avanzadas, lo que limita las posibilidades de curación.

Más del 80% de los hombres mayores de 50 años, desarrolla algún grado de crecimineto benigno en la próstata, conocido como hiperplasia prostática benigna (HPB) o agrandamiento no canceroso de la próstata; que al crecer, comprime la uretra, causando síntomas como necesidad frecuente de orinar, chorro débil y vaciado incompleto. Para corregir esto, 1 de cada 3 hombres podría necesitar cirugía a lo largo de su vida.

Actualmente, gracias a los avances científicos, existe una alternativa que marca un avance importante para realizarla, se trata de la nucleación prostática con láser de Tulio (Thulium), una tecnología de última generación que llegó al país hace menos de un año.

“Este procedimiento permite retirar el tejido que obstruye la salida de la orina sin necesidad de cirugía abierta con un control muchos más preciso del sangrado, menos idas de sonda y una recuperación más rápida” afirmó el Doctor Milton Augusto Salazar Rey, jefe del departamento de urología de la Clínica FOSCAL y expresidente de la Sociedad Colombiana de Urología.

En pacientes con enfermedades cardiacas o anticuagulados, la intervención puede ser mínima o ambulatoria, reduciendo riesgos y facilitando un retorno temprano a la vida cotidiana.

¿Por qué los hombres consultan menos?

A diferencia de las mujeres, que han incorporado desde jóvenes la cultura del chequeo preventivo, muchos hombres aún asocian la consulta médica con la presencia de síntomas.

“En los hombres no hemos logrado una penetración, un ‘top of mind’ de que el hombre de 50 años tenga un chequeo en la próstata”.

¿Quiénes deben empezar antes?

El control no comienza igual para todos, existen grupos específicos que deben iniciar sus chequeos desde los 40 años:

Hombres afrodescendientes.

Quienes tengan un primer grado de cáncer de prostata.

Hijos de mujeres con cáncer de mama asociado a mutaciones genéticas como BRCA2.

Según el especialista, puede haber una relación genética entre el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer. Si una mujer tuvo cáncer de mama y los estudios genéticos muestran alteraciones como el gen BRCA2, sus hijos hombres deben iniciar controles prostáticos desde los 40 años. Y en sentido inverso, si un hombre con cáncer de próstata presenta este tipo de mutación genética, sus hijas deben comenzar chequeos tempranos para cáncer de mama, incluso desde los 25 años.

“Los testeos genéticos en próstata se están usando de forma más sistemática desde hace cuatro o cinco años y cada vez son más importantes para la prevención”, explicó Salazar.