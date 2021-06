Richard Páez: "Contra Argentina, Colombia debe jugar a lo mismo"

El entrenador venezolano que tuvo paso por la selección absoluta de su país entre 2001 y 2007, Richard Páez, dialogó con el Carrusel Caracol y analizó la fecha de Eliminatorias que acaba de pasar, dando su opinión sobre el juego de la Selección Colombia y cómo debería enfrentar a Argentina.

El técnico dio a conocer cuáles fueron los equipos que más le gustaron en la anterior fecha, teniendo como favorito al combinado brasileño.

"Me gustó Brasil por su diferencia de superioridad técnica, juega como equipo grande, se ve la diferencia de Brasil con el resto. El partido de Uruguay-Paraguay también me gustó, dos equipos que se enfrentaron de 'tu a tu', fue inaudito que le hayan invalidado el gol a Uruguay. Me gustó la remontada de Colombia después de lo que ha sufrido, le cayó bien Reinaldo Rueda al equipo", afirmó.

Páez destacó los aspectos relevantes del equipo colombiano que le dieron el triunfo ante Perú, luego de dos jornadas lamentables que terminaron en duras derrotas.

"La personalidad fue diferente en Colombia, uno como técnico ve algo diferente y fue la responsabilidad en conjunto, muy concentrados, todo jugador con un mensaje claro y ahí se marcó la diferencia. El partido se abrió con la expulsión de Trauco pero ya Colombia estaba mostrando solidez. Argentina tiene una lucha por establecer cómo resolver en el último cuarto, están a la expectativa de Lionel, que no es el jugador de potencia, sino el jugador inteligente", expresó.

Ante un eventual cambio de la Selección Colombia pensando en Argentina y principalmente en Messi, aseguró que "jugaría a lo mismo".

"Yo jugaría lo mismo, no cambiaría mi sistema por Messi, tiene que haber otra alternativa para cerrarle circuitos a Messi. El mediocampo de Colombia jugó de una manera muy inteligente el partido pasado, lo que hay que quitarle a Messi es la libertad. Colombia tiene que creer en lo suyo", agregó.

Del mismo modo, explicó el porqué de la situación futbolística de Venezuela, que apenas tiene 3 puntos y es penúltimo en la tabla de las Eliminatorias.

"No hay sinergia. Se perdió el mensaje técnico con el desarrollo futbolístico, tenemos una generación de futbolistas regada por el mundo, quizás la mejor, pero no hemos logrado establecer la identidad. Peseiro lamentablemente es un técnico europeo que no conoce las Eliminatorias", manifestó.

Por último, se refirió a los equipos que ve más fuertes para lograr la clasificación al Mundial.

"Por el fútbol, a Ecuador deberíamos colocarlo como el tercero, había demostrado un fútbol muy superior junto con Brasil, si no pierden esa brújula debería ser uno de los que va a luchar esa clasificación. Colombia siempre ha sido importante y Uruguay. También le veo recuperación en Chile y Paraguay", finalizó.