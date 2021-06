Gustavo Cuellar: “Somos locales e iremos a buscar la victoria” /

Gustavo Cuellar fue la figura de la Selección Colombia en la contundente victoria 3-0 ante Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. El volante fue uno de los jugadores que habló en la rueda de prensa, días previos al partido ante la Selección Argentina.

"Sabemos de la calidad de los jugadores argentinos. Somos locales e iremos a buscar la victoria, pero tendremos cuidado en todas las zonas del campo", dijo Cuellar sobre un partido de vital importancia para Colombia de cara a la clasificación al mundial de Catar 2022.

Sobre el juego que vendrá a plantear el equipo 'albiceleste' dijo, "Argentina va a tener cuidado del clima, al que le sacaremos algo de provecho, no creo que resistan 90 minutos con presión alta. Nosotros intentaremos sacar limpio el balón desde atrás".

Gustavo Cuellar fue interrogado sobre Lionel Messi y como frenarlo en la gramadel estadio Metropolitano de Barranquilla, "No lo he enfrentado, para mi es el mejor jugador del mundo y debemos tener cuidado con él (...) Yo creo que hay que hacerle cpberturas y estar pendiente en la zona del campo donde esté. No dejarlo jugar y no dejarlo pensar".

Por último. el volante exDeportivo Cali y exJunior FC se refirió a la liga de Arabia Saudita y su competitividad, "La liga de Arabia Saudita es subestimada por el horario y lo estigmatizada que está en el mundo occidental. Mi equipo es uno de los más competetivos en el continente asiático".