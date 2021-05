Óscar Murillo: “Con el profe Rueda, si se da un llamado, estaré feliz"

Óscar Murillo, defensa colombiano del Pachuca de México, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre sus buenas actuaciones para el equipo y un eventual llamado a la Selección Colombia bajo la nueva dirección técnica de Reinaldo Rueda.

El defensor central solamente fue convocado en una oportunidad por el antiguo seleccionador Carlos Queiroz, algo que el futbolista ve como una decisión netamente técnica.

"Él me llamó para una convocatoria y estuve con él. Después no hubo ningún llamado y yo seguí trabajando en mi equipo y ningún llamado obtuve. El técnico es el que decide a quien lleva y a quien no. Uno siempre está disponible para cuando lo llamen y poder ir con la mejor energía así toque o no jugar", dijo.

Murillo fue figura en la victoria de su equipo en la última fecha contra Chivas de Guadalajara, el colombiano se reportó con dos goles y fue incluido en el mejor once de la semana.

"En los últimos partidos los hemos venido ganando. Al principio no se nos daban los resultados, pero pudimos pelear la clasificación para la Liguilla y lo logramos. Gracias a Dios estoy en buen nivel", expresó.

Del mismo modo, se refirió al nuevo entrenador de la Selección, Reinaldo Rueda, quien hasta el momento no se ha contactado con el jugador de 33 años.

"No he hablado con Reinaldo Rueda. Ahora, si se da un llamado, estaré feliz de poder aportar, bien sea dentro de la cancha o afuera", manifestó.

Por último, confesó que tiene contacto muy cercano con Stefan Medina, jugador que siempre está en el radar de la Selección y que hay preocupación entorno a él por una lesión que padece.

"Con él habló mucho, somos muy buenos compañeros. Él está bien, ya está entrenando y esperamos que muy pronto pueda jugar y si lo llaman en Selección pueda estar con el equipo", finalizó.