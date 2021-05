Alarma en Selección Colombia: Larga lista de jugadores que están lesionados

La Selección Colombia volverá a escena en menos de un mes para afrontar compromisos de Eliminatorias ante Perú y Argentina, y posteriormente disputar la Copa América.

Sin embargo, mientras se va acercando la fecha para el debut de Reinaldo Rueda con la 'Tricolor', aumenta la incertidumbre de los jugadores que estarán en óptimas condiciones para los siguientes compromisos.

Con el tramo final de las temporadas en Europa, los futbolistas ya comienzan a evidenciar la sobrecarga de partidos y por lo tanto las molestias físicas pasan factura. El entrenador nacional tiene sobre la mesa una lista con los jugadores que en este momento padecen de lesión y que están en duda para la cita continental, así como para reponer el camino para ir al Mundial.

Jugadores de la Selección Colombia que se recuperan de lesión:

Radamel Falcao

El 'Tigre' anotó de penal el segundo gol del Galatasaray en la reciente victoria ante Besiktas por 3-1. No obstante, el pasado 10 de mayo el club informó que Falcao presentó dolores en la espalda y por ello fue remitido a exámenes, por lo tanto, no entró en convocatoria para el juego del martes antes Denizlispor. De momento se desconoce la gravedad de la lesión del colombiano.

James Rodríguez

El 10 de la Selección Colombia sufrió molestias físicas en el calentamiento previo a enfrentar a Aston Villa por la fecha 34 de la Premier League. Aunque medios ingleses aseguran que nuevamente es su sóleo izquierdo el afectado, el técnico Carlo Ancelotti no ha dado mayor detalle y se basa en que es un "problema menor". James podría jugar este domingo contra Sheffield United si evoluciona satisfactoriamente en los entrenamientos del viernes y sábado.

Yerry Mina

El defensor central del Everton fue titular ante West Ham por la jornada 35 de la Premier, no obstante, se tiró al césped al minuto 62 del partido y se llevó su mano a la pierna derecha. Un mes atrás se presentó la misma situación ante el Brighton, pero en esa ocasión fue su pierna izquierda. Lo de Mina al parecer es un leve problema, pero recurrente, y según el DT de los 'Toffees' podría jugar el próximo domingo en la liga inglesa.

David Ospina

El portero titular de la Selección Colombia no juega hace seis partidos con el Napoli producto de una distensión de primer grado en el tendón de la corva izquierda que sufrió en el partido contra Sampdoria el 11 de abril. Aunque al parecer ya se recuperó de su inconveniente, no ha logrado actuar con el equipo napolitano y ha visto los últimos dos juegos desde el banquillo.

Jeison Murillo

Este martes el médico del Celta de Vigo le confirmó a Caracol Radio la gravedad de la lesión del central de 28 años y si estaría en condiciones para jugar con la 'Tricolor' próximamente: "Jeison tiene una lesión muscular en el recto anterior izquierdo, de menor grado".

Según el especialista, la lesión no se recupera en menos de cuatro semanas, por lo que para Eliminatorias sería forzar al futbolista en su recuperación y exponerlo a una eventual recaída, pero para la Copa América sí podría llegar el vallecaucano.

Stefan Medina

El lateral derecho del Monterrey de México no juega desde el pasado 21 de abril. Desde entonces, el futbolista padece de una lesión muscular que en principio daba para dos semanas de baja, pero no ha logrado entrar en convocatoria porque no está en óptimas condiciones. A falta de casi 20 días para el juego contra Perú, es posible que esté disponible para el técnico Reinaldo Rueda de cara a la Copa América.

Santiago Arias

El jugador de 29 años se encuentra hace dos meses en el proceso de rehabilitación con el Bayer Leverkusen luego de la fractura de peroné en la pierna izquierda que sufrió ante Venezuela en la fecha 1 de las Eliminatorias. El futbolista antioqueño realiza trabajos en el gimnasio y todavía no toca césped, por lo que su presencia con la Selección Colombia es una incógnita.

Luis Díaz

El extremo de 24 años del Porto de Portugal anotó gol el pasado 10 de mayo en la victoria contra Farense. Sin embargo, salió lesionado al minuto 62 luego de sufrir un golpe en sus costillas. El club no entregó parte médico de esta lesión por lo que se desconoce la gravedad de la misma.

Jhon Córdoba

El delantero del Hertha Berlín jugó el pasado 9 de mayo su último partido de la temporada, ya que el club alemán confirmó que el colombiano se pierde los últimos tres partidos de la campaña producto de una lesión en los ligamentos de uno de sus tobillos. El club 'teutón' no entregó más detalles de los problemas del jugador cafetero, pero al ser un inconveniente ligamentario, es probable que llegue muy justo a la Selección Colombia.