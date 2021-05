Hernández: "El club me comunicó que no me iban a renovar el contrato"

El futbolista Sebastián Hernández habló con el Carrusel Caracol de Caracol Radio sobre su salida del Once Caldas, institución que comunicó este sábado a la afición el fin del vínculo con el jugador, junto a cinco compañeros que tampoco continuarán en el cuadro de Manizales.

El antioqueño de 34 años habló de cómo se dio la terminación del contrato con Once Caldas.

"Terminamos contrato con el Once. Era por año y medio y me comunicaron que no se iba a renovar, entonces llegamos a un acuerdo para terminar la vinculación", expresó.

También se refirió a las campañas en las que estuvo con el equipo blanco, asegurando que no se dieron los resultados.

"Cuando uno tiene expectativas grandes antes de llegar a club y no se dan, uno queda con la espinita. Este semestre no se nos dieron los resultados, pero sí se pudo hacer mejores campañas, con el material que había se pudo hacer algo mejor", dijo.

Once Caldas el año anterior contó con jugadores como Dayro Moreno, Roberto Ovelar, Andrés 'Pecoso' Correa, entre otros experimentados; sin embargo, según explicó Hernández, el equipo sufrió el contagio de covid-19, factor que influyó en la no clasificación a las finales del 2020.

"El año pasado nosotros estábamos de primeros en la tabla antes de la pandemia, después no se nos dan los resultados. Nos dio covid y no nos alcanzó para clasificar. Al final estoy tranquilo porque se dio todo en el día a día y siempre intenté dar lo mejor de mí", expresó.

Por último, Sebastián Hernández que llegó en 2019 a Manizales, aprovechó para agradecerle a los hinchas por el apoyo brindado.

"Agradecido con la gente de Manizales por el cariño y el respeto. Si bien los resultados no se dieron, pienso que la tranquilidad se la da a uno el día a día y el trabajo hecho", concluyó.