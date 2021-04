Alexis Márquez: "Hemos asumido el torneo partido a partido y tenemos vida"

Alexis Márquez, director técnico del Deportivo Pereira, habló con el Carrusel Caracol de Caracol Radio en la previa del último y decisivo partido del 'todos contra todos' ante Deportivo Pasto.

El entrenador, que fue relegado al inicio del semestre por el argentino Jorge Artigas, retomó las riendas del equipo a mitad de la campaña con el objetivo de la salvación

"Cuando asumí la dirección técnica del equipo estaba muy pareja la tabla. Hemos estado en la lucha con Boyacá Chicó en las últimas fechas. Creo que los muchachos han hecho un buen desempeño frente a rivales que ya están clasificados y que están peleando la clasificación", comentó.

Del mismo modo, Márquez dijo que a pesar de la situación adversa de salvación que atraviesa el Pereira, el equipo siempre ha dependido de sí mismo, algo de suma importancia.

"Nosotros desde que asumimos hemos tomado una forma de enfrentar el torneo y es partido tras partido. Las cosas las hemos tenido nosotros en nuestras manos, la posibilidad siempre ha estado viva. De todos los partidos el más irregular fue contra Junior, pero en lo general hemos mantenido fortaleza defensiva", expresó.

Para el entrenador, la fortaleza mental de sus jugadores, es una de los aspectos más importantes.

"Afortunadamente el trabajo que hemos hecho ha sido bien recibido por los muchachos, ya la idea del juego la tienen muy clara. Eso nos da una ventaja, nos gusta que los jugadores hagan un 50-70% similar a lo que hacen los titulares. La parte mental puede influir en un 75% y eso es fundamental", destacó.

Ante la pregunta de una eventual falta de credibilidad de los directivos por no continuar el proceso del semestre anterior, Márquez no reprochó nada.

"Es un tema que se lo dejo a los directivos. No voy a reprochar nada. Las cosas uno las tiene que asumir como son. Hay que asumir riesgos y lo más importante es en lo que uno crea. Algo fundamental es la aceptación de los jugadores y eso se nota", aseguró.

Por último, el entrenador habló de la difícil semana en la que varios miembros del plantel fueron diagnosticados como positivos de coronavirus después de afrontar el juego contra Medellín, así como del partido entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó, que se jugó 7 contra 11 jugadores.

“Fue una semana un poco complicada. A nosotros nos dieron los resultados después de que terminamos el partido. Esa semana no entrenamos y me tocó preguntarle a los jugadores a quién querían para tener como DT en el banco. Nosotros sabíamos que Chicó iba a ganar ese partido, no sabíamos la cantidad de goles”, concluyó.