“A mi hijo lo mataron entre 9 militares”: Madre de un falso positivo

Aidé Josefa Vega, madre de Pedro Jesús Vega quien fue una de las víctimas de falsos positivos en 2007, habló con 10AM Hoy por Hoy sobre el asesinato de su hijo y aseguró que a él lo asesinaron nueve militares y lo hicieron pasar, junto a otros muchachos, como guerrilleros.

“Él se me perdió y lo encontré a los seis meses en Sogamoso como NN, me fui para la Fiscalía a poner el denuncio y me dijeron que allá no tenía nada que hacer, que me fuera al batallón Tarqui y allí me encuentro con la sorpresa de que me dicen que él era un guerrillero y eso no era así, pues él era un drogadicto”, comentó.

La señora Aidé aseguró que su hijo tenía problemas con el bazuco y vivía en una ‘olla’ (zona de indigencia) y que allí llegaron los reclutadores y les daban drogas para ganarse su confianza, luego los engañaron con que iban a ir a robarse un camión para llevarlos a un paraje solitario y matarlos.

“Nunca me llegué a imaginar que existía esa modalidad de operar, me enteré cuando se destapó lo de Soacha”, señaló la señora Aidé quien agregó: “El dolor nunca va a pasa y cada que hablo de esto lo recuerdo y me duele, pero debo seguir porque tengo más hijitos”.