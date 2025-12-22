Un muerto y un herido dejó riña a cuchillo en el centro de Cartagena

De acuerdo a lo señalado por la Policía Metropolitana de Cartagena, se presentó el homicidio de Víctor Alfonso Acevedo Arenas, de 40 años, natural de este distrito y dedicado a oficios varios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, al parecer en una riña en el callejón Wasa Wasa, el hoy occiso resultó lesionado con arma blanca, siendo trasladado a un Centro de Atención Primaria, donde llegó sin signos vitales. El incidente según testigos, se produjo por la reparación de un teléfono celular con un técnico de estos equipos, quien sería el homicida.

Al occiso le registran 16 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto, hurto calificado, hurto agravado y violación a medida sanitaria.

En estos hechos otra persona que acompañaba al hoy occiso, también resultó lesionada, siendo remitida a un centro asistencial donde se recupera. Al herido le registran 12 anotaciones judiciales por delitos como hurto calificado (2), porte ilegal de armas (4), tráfico de estupefacientes (4), una por lesiones personales y otras por violación a medida sanitaria.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal.