Raúl Esteban Ardila, el músico colombiano seleccionado en Opera Camp para renovar la ópera

Música

Desde Antioquia, una región con profunda tradición musical y académica, el nombre de Raúl Esteban Ardila comienza a ganar un lugar destacado en escenarios internacionales. Músico y multiinstrumentista colombiano, Ardila fue seleccionado en la convocatoria Opera Camp, una iniciativa de la empresa internacional Performing Arts Laboratory, cuyo objetivo es ambicioso y necesario: crear una ópera contemporánea capaz de captar nuevos públicos, especialmente generaciones jóvenes que se han ido alejando de esta manifestación artística.

La selección de Raúl Esteban Ardila no es un hecho menor. Opera Camp es una plataforma de alto nivel que reúne a creadores de distintas partes del mundo para repensar la ópera desde una perspectiva actual, sin perder la esencia clásica que la ha definido durante siglos. En este contexto, la presencia de un músico colombiano no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al talento que se forma en el país.

En diálogo con Lo Más Caracol, el artista, oriundo de La Estrella, Antioquia, recordó que su relación con la música comenzó de manera temprana, casi intuitiva. Sus primeros pasos los dio con una guitarra que le fue obsequiada por sus padres, un gesto que marcaría el rumbo de su vida. Posteriormente, se acercó a la trompeta y se integró a la banda sinfónica de su municipio, donde empezó a forjar una disciplina musical que con los años se consolidaría en una carrera profesional.

Raúl Esteban Ardila cursó estudios musicales en la Universidad de Antioquia, una de las instituciones más importantes del país en formación artística. Desde el año 2010, ha logrado enlazar sus talentos con los de numerosos colegas, desarrollando proyectos musicales tanto en Colombia como en Estados Unidos, ampliando su lenguaje sonoro y su visión creativa.

Uno de los hitos más importantes de su trayectoria es la obra “Biohó”, una composición para orquesta sinfónica que resultó ganadora del concurso Música con pasión, organizado por la fundación binacional Música con passione, de Colombia y Suiza. La obra fue creada en 2021 y está estructurada en tres escenas palenqueras que exaltan a San Basilio de Palenque, reconocido como el primer territorio libre de América, un lugar cargado de memoria, resistencia y valor cultural.

Sobre su participación en Opera Camp, Ardila explicó que fue seleccionado en la categoría más alta del programa, lo que le permitirá trabajar de manera directa con el maestro mexicano Diego Sosa, una de las figuras destacadas en la creación operística contemporánea. En este proceso creativo, Raúl Esteban Ardila será el encargado de la composición musical, mientras que su coequipero asumirá la escritura del libreto. Una vez concluida esta fase, el resultado será entregado a otros profesionales del campamento para transformarlo en una pieza histriónica y musical que conserve toda la expresividad clásica de la ópera, pero con una mirada actual.

El proceso de selección de Opera Camp fue riguroso y altamente competitivo. Incluyó múltiples etapas de evaluación, entre ellas una revisión artística profunda, análisis de obras previamente comprobadas y entrevistas confidenciales diseñadas para proteger la posición profesional de cada aspirante. La convocatoria atrajo a músicos de todos los niveles, incluyendo expertos con estrenos en compañías de ópera y orquestas internacionales, académicos y ganadores de premios de alto prestigio.

Al recordar “Biohó”, Raúl Esteban Ardila agregó que la obra fue interpretada por la Orquesta Colombo Suiza durante el concierto “Libertad, gala de nuevos compositores”, bajo la dirección del maestro Tobias Wunderli, de Suiza, y con el apoyo de Música con passione y Back to Nature Music. En ese concierto se estrenaron las obras ganadoras del Concurso de Composición Sinfónica 2021-2022 de la fundación Música con passione, compartiendo programa con piezas de Beethoven, Rossini y del compositor colombiano Andrés Felipe Poveda, quien también fue ganador del certamen con su obra “Singularidad”.

La trayectoria de Raúl Esteban Ardila confirma que la música académica colombiana sigue dialogando con el mundo. Su participación en Opera Camp no solo proyecta su nombre a nivel internacional, sino que también reafirma que desde los municipios y universidades del país se están gestando propuestas capaces de renovar lenguajes clásicos y acercarlos a nuevas audiencias, garantizando así la vigencia de la ópera y la música sinfónica en el siglo XXI.