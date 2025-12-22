11 militares ecuatorianos condenados a 34 años de cárcel por desaparición de menores

Manifestaciones exigiendo justicia por los 4 menores de edad desaparecidos por once militares ecuatorianos en Guayaquil en 2024. (Foto: Veronica Lombeida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Once militares de Ecuador fueron condenados a 34 años y 8 meses de cárcel, cada uno por la desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos luego fueron hallados calcinados en 2024, informó la Fiscalía general.

Según testimonios de familiares y videos, las víctimas de entre 11 y 15 años salieron a jugar fútbol en el violento puerto de Guayaquil antes de ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

En la víspera de Navidad sus cuerpos aparecieron incinerados con disparos en la cabeza y signos de tortura.

Fotografía del 23 de diciembre de 2024 que muestra dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas con el mensaje "devuelvan a nuestros niños", en alusión a los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en Guayaquil (Ecuador). EFE/Cristina Bazán / / Cristina Bazán Ampliar

Un tribunal de Guayaquil sentenció a los once miembros de la FAE a 34 años y 8 meses de cárcel por ser los autores directos del delito de desaparición forzada, indicó la Fiscalía.

En una resolución de primera instancia, otros cinco agentes que cooperaron con la justicia fueron sentenciados a 30 meses de prisión, agregó la entidad acusadora a través de la red social X. Otro de los uniformados procesados fue declarado inocente.

Tras el fallo, el gobierno expresó su compromiso con la no repetición de este tipo de hechos y de respetar los derechos humanos.

La sentencia “es un paso definitivo para la verdad y la justicia”, dijo en X la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien agregó que “nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que violente normas o derechos, debe ser sancionado”.

El caso estremeció a Ecuador en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre crecientes abusos de las Fuerzas Armadas, que desde 2024 están desplegadas en las calles como parte de una política oficial de mano dura contra el narcotráfico.

Durante el juicio se divulgó un video en el que se observa a uno de los militares golpear con su fusil a uno de los menores. También se reveló que otro agente disparó a unos 80 centímetros de la cabeza de uno de los detenidos.

A lo largo del juicio, Amnistía Internacional señaló que “las Fuerzas Armadas se han resistido a reconocer su responsabilidad”.

Por pedido de la justicia, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ofreció en enero disculpas públicas.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de una cincuentena de personas desde 2023, cuando empezó el mandato del presidente del país, Daniel Noboa.